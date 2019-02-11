Gastronomi ve Tasarımın Profesyonelleri Akaretler'de Bir Araya Geliyor

Gastronomide Tasarım temalı "Gastroweekend @Akaretler" etkinliği 16-17 Şubat tarihleri arasında, yeme-içme ve tasarım tutkunlarını Akaretler'de bir araya getiriyor. Tüm hafta sonu boyunca, gastronomi ile tasarım içiçe geçiyor, katılımcılar yeme içme sektörünün tüm yaratıcı elementlerini bir arada tecrübe ediyor.

Food and Travel dergisi işbirliğiyle gerçekleşen etkinlik programı; gastronomi ve tasarım dünyasının fikir liderleri ve önde gelen isimlerinin önderliğinde workshoplar, seminerler ve sergilerden oluşuyor.

Geleneksel sofra kültürü ile teknolojinin tasarımda nasıl kesiştiği, tabaktan menüye tasarımın gastronomideki öneminin sorgulandığı, tasarımdaki fonksiyonelliğin ürünü yıldızlaştırmadaki rolü gibi önemli başlıkların ele alınacağı etkinlikte, gastronomi dünyasının profesyonelleri, tasarımcılar ve medya sektörü bir araya gelme fırsatı yakalıyor.

Birbirinden renkli mekânları ile dokusunu zenginleştiren Akaretler Sıraevler, şehrin merkezinde tarihi ve modern kent yaşamını kusursuz bir şekilde harmanlıyor. İstanbul'un tarihi dokusunun hissedildiği en önemli semtlerinden Akaretler, birbirinden farklı etkinliklerle şehrin nabzını tutmaya devam ediyor.