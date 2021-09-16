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Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor - Son Dakika

Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

16.09.2021 15:48

- Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor Gastronomi kenti Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar uzanan yemek kültürü, Türkiye'deki ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesinde yaşatılıyor.

- Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar uzanan yemek kültürü, Türkiye'deki ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesinde yaşatılıyor.

Gaziantep'te Göğüş Konağı olarak bilinen eski bir Antep Evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi Unesco Geliştirici Şehirler Ağı tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep'in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarıyor. Türkiye'nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan müzede Gaziantep'te eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önde gelen yemeklerinin yapılışı bir televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor. Gaziantep'teki tarihi kültür yolu üzerinde bulunan Mutfak Müzesi, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde eski ocak sistemin canlandırıldığı, yemek yapan bal mumu heykellerin bulunduğu müzede, eski büyük yemek kazanları, bakır sahanlar ile eski kiler odası da dikkat çekiyor.

"Ortalama 500-600 kişi müzemizi ziyaret ediyor"

Gaziantep'e gelen herkesin mutlaka Emine Göğüş Mutfak Müzesini gezmesini tavsiye eden Müze Sorumlusu Ahmet Taşdemir, ortalama günlük 500 ila 600 kişi arasında ziyaretçi ağırladıklarını ifade ederek, "Burası müze olmadan önce tarihi bir konaktı. Konağın sahibi de Türkiye'nin ilk Turizm Bakanı olan Ali İhsan Göğüş'tü. Bakanımız bu evde doğmuş, büyümüş ve annesi Emine Göğüş'ün isminin yaşatılması için konağı, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize hibe etmiştir. Belediyemizde Gaziantep'imizin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla konağı Mutfak Müzesi haline getirmiştir. Mutfak Müzesi Türkiye'de ilk olarak sadece Gaziantep'te açılmıştır. Dünya'da şehir adıyla anılan tek mutfak Gaziantep Mutfağıdır. Son normalleşme döneminin ardından Ağustos ve Eylül aylarında eskisi kadar çok ziyaretçi sayısına ulaşamasak da bir nevi eski rakamlara ulaşmaya başladık. Yerli-yabancı turistlerimiz müzemizi ziyaret etmeye başladılar. Özellikle Cumartesi-Pazar günlerinde daha yoğun bir ilgi var. Ortalama günlük 500 ila 600 kişi arasında ziyaretçimiz müzemizi ziyaret ediyor. Eski günlere yavaş yavaş dönmeye çalışacağız. Eğer mutfak müzesini görmek isteyen görmedik diyen varsa muhakkak Gaziantep'e gelip Emine Göğüş Mutfak Müzesini ziyaret etmeye bekliyoruz. Çünkü, müzemizi gezdikleri zaman Gaziantep'te ne yiyeceklerine karar verebilirler ya da her yemeğin hikayesini öğrenebilecekler" diye konuştu.

Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor
Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Gastronominin temelleri bu müzede yatıyor - Son Dakika


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