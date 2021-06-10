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GastroRize Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika

GastroRize Festivali için geri sayım başladı

10.06.2021 22:13

GastroRize Festivali için geri sayım başladı Bu yıl ilki düzenlenecek olan GastroRize Festivali İstanbul'da tanıtıldı Gastronomi sektörünün kalbi bu sene Rize'de atacak Bu yıl ilki düzenlenecek olan GastroRize festivali'nin basın toplantısı İstanbul'da gerçekleşti.

Gastro Rize Festivali için geri sayım başladı

Bu yıl ilki düzenlenecek olan GastroRize Festivali İstanbul'da tanıtıldı

Gastronomi sektörünün kalbi bu sene Rize'de atacak

İSTANBUL - Bu yıl ilki düzenlenecek olan GastroRize festivali'nin basın toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Festivalle birlikte Rize'nin ekonomisine de katkı sunmayı hedeflediklerinden bahseden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bu coğrafyayı ve lezzetlerini tanıtabilmek, bu vesile ile Rize'ye gelecek olan turist sayısının daha da fazla artmasına vesile olabilmek ve Rizeli esnafımızın bugüne kadar ev hanelerinde yapılan lezzetlerin bütün dünyaya tanıtılması ve markalaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan ve doğal güzellikleri, tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleri ile de kültüre sahip olan Rize'yi dünyaya tanıtacak olan GastroRize Festivali İstanbul'da gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı.

1-3 Temmuz tarihleri arasında Rize'de düzenlenecek olan festival gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturacak. Festivale Türkiye'nin en iyi şeflerinin görkemli gastro-şovları renk katacak ve Türkiye'nin balıkçılık guruları ziyaretçilere bilgiler sunacak. Ayrıca, Rize'nin biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri de festivalde yer bulacak. GastroRize Festivali ile doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Rize'nin gastronomi alanındaki zenginliklerini de dünyaya tanıtmak amaçlanıyor. Festival 1-3 Temmuz tarihleri arasında Rize'de gerçekleşecek.

Basın toplantısına ev sahipliği yapan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Eşsiz kültürüyle, zenginliği ile ve yöresel lezzetleri ile ülkemizin yükselen değerleri arasında olan Rize'de 1- 3 Temmuz tarihlerinde ilkini gerçekleştireceğimiz GastroRize günleri hakkında bilgi vermek üzere bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bilindiği gibi ülkemizin önde gelen turizm istasyonlarından Rize'miz, kendine hayran bırakan doğasıyla, yaylalarıyla, kaleleriyle, kemer köprüleri ile,şelaleleriyle, tarihi konaklarıyla bir gezi diyarı. Biz buna artık leziz yemeklerimizi de, yöresel lezzetlerimizi de eklemek istiyoruz. Bu amaçla da GastroRize günleri ile beraber, inşallah sizlerle beraber 1 Temmuz tarihlerinde güzel lezzetleri ve doğa ve tarihini tanıtmak için günlerimizi düzenleyeceğiz " diye konuştu.

"Rize'mizin ekonomisi için de ciddi bir katkı sunacağız"

"Rize'mizin ekonomisi için de ciddi bir katkı sunacağız" diyen Başkan Metin, "Bununla beraber biz öncelikle Türkiye'mize, Karadeniz'de ülkesi bulunan diğer devletlerimize ve dünya devletlerine bu coğrafyayı ve lezzetlerini tanıtabilmek, bu vesile ile Rize'ye gelecek olan turist sayısının daha da fazla artmasına vesile olabilmek ve Rizeli esnafımızın bugüne kadar ev hanelerinde yapılan lezzetlerin bütün dünyaya tanıtılması ve markalaşmasını hedefliyoruz. Bu noktada iddialıyız çünkü hakikatten bölgemizdeki lezzetler her gelen misafirimiz tarafından eşsiz bir şekilde beğeniliyor. O zaman bu beğenilenleri biz daha fazla bir nüfusa ulaştırabilirsek, tanıtabilirsek bundan herkes lezzet olarak faydalanabilecektir. Bundan herkes faydalanacaktır. Rize'mizin ekonomisi için de ciddi bir katkı sunacağız. Şimdi Rize çok kendine özgü taş kemer köprüleri ile beraber yaylaları, şelaleleri ile beraber, geçmişte yapılan çok büyük konaklarıyla beraber gelen turistlerin zaten çok dikkatini çeken bir bölge. Özellikle yıl sonunda havaalanımızın tamamlanmasıyla beraber bu daha da fazla artacak. Özellikle Arap Yarımadasından gelen turistlerimiz ve yine Batı ülkelerinden gelip dağlarımızda, yaylalarımızda kayak yapan çok üst düzey insanlarımız buraya geliyor ve çok memnun bir şekilde ayrılıyorlarsa bunu bizim daha fazla kitlelere duyurmamız gerekiyor. Artık sadece Rize'de değil bu lezzetleri Türkiye'nin her tarafında tüketiliyor olmasını sağlamak bizim için iyi olacak. Tabii bu festival aslında bir tanıtım festivali olacak. Yani Rize'ye gelecek ünlü şefler, sizler basın mensupları gelecek, biz bu güzellikleri ilk etapta sizlere sonra bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Bu bir yarış değil, bu bir paylaşımdır aslında. İnsanlar ekonomik yapıları düzeldikçe dünyayı gezmek istiyorlar. Aynı zamanda Rize'deki insanlarda bir çok yeri gezmek istiyorlar. Rize dışındakiler de Rize'yi gezmek isteyeceklerdir. Bu bir tatlı rekabettir. Bu tatlı rekabet ülkemize ve esnafımıza kazandıracaktır. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye bütün coğrafyasıyla beraber mükemmel bir coğrafya bu anlamda Türkiye'nin turizmini de ciddi anlamda katkı sağlamış olacaktır Rize'nin bu girişimi" açıklamasında bulundu.

GastroRize Festivali için geri sayım başladı
GastroRize Festivali için geri sayım başladı
GastroRize Festivali için geri sayım başladı
GastroRize Festivali için geri sayım başladı

Gastronomi, İstanbul, Türkiye, Rize, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel GastroRize Festivali için geri sayım başladı - Son Dakika


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