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GastroShow, 7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla başladı - Son Dakika

GastroShow, 7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla başladı

28.06.2021 13:49
GastroShow, 7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla başladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılması amacıyla gerçekleşen "Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı" GastroShow'da açılış konuşması yaptı.

Başkan Fatma Şahin konuşmasında bütün farklılıkları bırakarak, Anadolu'nun zenginliklerini ve sokaklarında tarih kokan lezzetleri dünyaya anlatılacağını söyledi.

ACE of MICE etkinliği ile eş zamanlı olarak, Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilen, gastronomi sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılması amacıyla düzenlenen "Gastronomi Turizmi Fuarı ve Konferansı" GastroShow başladı. İstanbul Kongre Merkezi Açık Alan- ICC'de gerçekleşen GastroShow'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de katıldı. Programın açılış konuşmaları bölümünde konuşan Başkan Fatma Şahin, "Birlikte dünyaya Anadolu'nun medeniyetler beşiği olduğunu, nasıl şehirler kurduğunu, nasıl ilk yazıyı yazdığını, Roma Dönemi'nin, Hitit Dönemi'nin en güzel eserlerini, Osmanlı ve Selçuklu'nun en güzel han ve hamamlarını, sokaklarında tarih kokan o lezzetleri anlatacağız" dedi.

GastroShow açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Kültür Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Azerbaycan'dan sektör temsilcileri, bürokratlar, kaymakamlar, belediye başkanları, il kültür ve turizm müdürleri, sektör profesyonelleri katıldı.

7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla yola çıkan GastroShow, 30 Haziran'a kadar devam edecek. 160 katılımcı, 15 bin ziyaretçi ve 50 konuşmacı ile gerçekleşecek GastroShow'a Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları da katılacak. Etkinlikte 7 gastronomik şehir, coğrafi işaretli ürünler, 7 ülke mutfağı, sokak lezzetleri, Modern Türk Mutfağı, sağlıklı beslenme, vegan-vejetaryen beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere etkisi ile dünya gastronomi trendleri üzerine değerli konuşmacılar eşliğinde bilgilendirici oturumlar yapılacak.

ŞAHİN: ZAMAN ORTAK SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜM ÜRETME ZAMANI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin GastroShow'un açılış programında yaptığı konuşmada birey olarak herkesin zaman ve mekanın şahitleri olduğunu hatırlatarak, "OECD Şampiyon Belediye Başkanları vesilesiyle Paris Belediye Başkanı ile yaptığım toplantıda 'Dünya büyük bir kaostan geçiyor daha fazla iş birliği ve güç birliğine ihtiyacımız var' dedi. Artık şehirler yarışıyor. Ama biz Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ile yarışmıyoruz. Barcelona, Paris, San Sebastian ile yarışıyoruz. Tesis sorunlarımızı tamamladık. Bu memlekette altyapı belediyeciliği bitmiş, sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Şehir ekonomileri en önemli sağlamamız gereken bütüncül bakıştır. İşte bu yüzden İstanbul, İzmir ve Gaziantep ekonomileri için yapacak çok işimiz var. Kim ekonomiyi ekolojiye çevirir, yeşil ekonomiyi çalışırsa, kültür turizmini ekonomiye dönüştürüşe, kim bilgi ekonomisine şehri hazırlarsa bu rekabeti yönetecektir. Farklılıklarımız var ama zaman yerel demokrasiyi güçlendirerek iş birliklerine gitme zamanı. Ortak sorunlara ortak çözüm üretme zamanı. Tek hassas olmamız gereken konu yalan siyasetine müsaade etmememiz gerek" diye konuştu.

SOFRA, KÜLTÜR, SPOR, YEŞİL, SANAT BİRLEŞTİRİYOR

Konuşmasının devamında UNESCO'ya gastronomi alanda yaratıcı şehirler ağına girdikten sonra birçok çalışma yapıldığını vurgulayan Başkan Fatma Şahin, "Pandemi döneminde 'Sağlıklı Lezzetin Başkenti' olma yoluna girerek hemen bir sertifikasyon programı başlattık. 'Fıstık Gibi' diyerek gerekli çalışmaları ve tedbirleri ilk alan şehir olduk bu konuda. Şehir ve bölgenin ekonomisine destek olmamız gerek. Benim gördüğüm şudur ki sofra, kültür, spor, yeşil, sanat birleştiriyor. Daha çok birleşmeye ve ortak hareket etmeye ihtiyacımız var. Türkiye dünyanın 10'uncu ekonomisi olduğu zaman, herkesin kazanacağı yeni bir bakış açısına ihtiyaç var. Bunun kaybedeni yok hepimiz kazanacağız. 'Ağzımızın Tadı Yeniden Gelsin' diyor, hepinizi Mezopotamya'nın, lezzetin başkenti Gaziantep'e davet ediyorum.

Başkan Fatma Şahin, konuşmaların ardından Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman tarafından teşekkür plaketi aldı.

GastroShow, 7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla başladı

Fatma Şahin, Gastronomi, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel GastroShow, 7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke sloganıyla başladı - Son Dakika


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