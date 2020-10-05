GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e, Koca'dan tepki: Gereği yapılacak - Son Dakika

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama infial yarattı. Her fırsatta medeni kanunu eleştiren Edizer, bu kanunu yıkmak için savaş verdiğini belirterek, erkelere ikinci eşlerini almaları yönünde çağrıda bulundu.

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurdu.

"KOCA, DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI İFADE ETTİ"

Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konun takipçisi olacağız" dedi.