GATA'da Gazi ve İç Güvenlik Yararlıları Kliniği hizmete açıldı - Son Dakika

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği açılışı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği açılış törenine katıldı. Açılış esnasında bir konuşma yapan Altınok, "Keçiören'in devletin kurtuluşunda ayrı bir yeri vardır. Bütün dünyaya meydan okumuş ve küllerinden bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Şu an bir tıbbiyedeyiz. Bir sağlık kurumundayız. Bir dönem mezun vermiyor. Niye? Tamamı Çanakkale'de şehit oluyor. Atatürk'e soruyorlar Çanakkale Zaferi neyin sonucudur? 'Türk milletinin büyük imanı ve başarısıdır' diyor. İnşallah devletimizin ebet müddet var olsun. Vatan şehit ve gazilerimize minnettardır. Ülkede yaşayan herkes şehit ve gazilerimize ve onların yakınlarına borçludur. Vatan bir tanedir. Diyor ya 'mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Hainlerle bir olmayacağız. Bunun partisi falan yok. Partiler gelir gider ama Türkiye Cumhuriyeti ebediyen kalacak. Yaptığımız tadilatla gazilerimize yakışır bir kat yaptık. Doktorlarımız, hekimlerimiz başımızın tacı. Onlar öncü savaşçı. Bunları rafta bırakmamalıyız. Bunlar ne yardımdır ne emektir. Milletin parasını millete vermektir. Buralar gazilerimize, gazi ailelerimize, şehit ve ailelerine armağan olsun. Vatanı için bizler için her şeyi verene bizler de görevimizi yapmamız lazım. Onların konforlu hizmet alabilmesi için her şeyimizi vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Arife Polat Düzgün de katıldı.

Gülhane Gönüllüleri Vakfı Başkanı Cevdet Erdöl, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Cerrahi bölümüne yaptığı katkılardan dolayı Prof. Dr. Onur Genç ve gaziler adına Gazi Levent Yücel, Altınok'a plaket takdim etti. - ANKARA