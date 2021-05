Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!

27 yıldır evli olan ve 3 çocukları bulunan çiftten Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir çift olarak gelişme imkanımızın kalmadığına inanıyoruz" diyen Bill ve Melinda Gates, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "İlişkimize dair uzunca düşündükten sonra evliliğimizi sonlandırmaya karar verdik" ifadelerini kullanarak boşanacaklarını duyurdu.

ÇİFTİN 3 ÇOCUĞU VAR

1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin üç çocuğu var. Birlikte yönettikleri Bill & Melinda Gates Vakfı ise dünya çapında aşılama gibi alanlarda milyarlarca dolarlık bağışlarıyla biliniyor. Gates ailesi yatırımcı Warren Buffet ile milyarderleri, servetlerinin çoğunu bağışlama konusunda cesaretlendiren kampanyalar yürütüyordu.

124 MİLYAR DOLARLIK SERVET İÇİN ANLAŞTILAR

Forbes dergisine göre serveti 124 milyar dolar olan Gates dünyanın en zengin dördüncü kişisi. Bill Gates serveti, 1970'lerde kurduğu ve bugün dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft'a borçlu. Çiftin Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda, birlikte yönettikleri vakfın misyonuna inanmaya devam ettikleri ve bu alandaki faaliyetlerini sürdürecekleri yer aldı. Çift bu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini de talep etti. 1994 yılında evlenirken bir evlilik sözleşmesi imzalayan çift, mal paylaşımı konusunda anlaşma sağladı. Özel bir anlaşma imzalayan çift, bunu gizli tutma kararı aldı.

5 FARKLI EV

Gates çiftinin ABD'nin Washington, Florida, California ve Wyoming eyaletlerinde olmak üzere beş farklı evi bulunuyor. Bunlar arasında California Del Mar'daki ev 43 milyon dolar, Florida'daki ev ise 59 milyon dolar değerinde. Ancak çiftin en çok öne çıkan evi Washington'daki 125 milyon dolarlık Xanadu 2.0 Mansion göl evi.

970 BİN DÖNÜM ARAZİ

Teknoloji ve gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken çift, tarım arazilerine de yatırım yapma kararı almıştı. ABD'de en çok araziye sahip iş insanlarından biri konumunda olan Gates'in, 18 farklı eyalette 970 bin dönüm toprağı bulunuyor.

ÖZEL JET, DENİZ UÇAĞI VE HELİKOPTERİ DE VAR

Otomobillere olan merakıyla tanınan Gates'in 30 araç kapasitesine sahip dev bir otoparkı bulunuyor. Dünyanın en zengin dördüncü ismi olan Bill Gates'in tanesi 65 milyon dolardan iki adet Gulfstream G650ER jeti, fiyatı 13-19 milyon dolar arasında değişen iki adet Bombardier Challenger 350 jeti, bir Cessna deniz uçağı ve çok sayıda helikopteri bulunuyor.

MİLYONLARCA LİRALIK SANAT KOLEKSİYONUNA SAHİP

Sanata özel bir ilgisi bulunan Gates'in koleksiyonunun en değerli parçalarından biri, Leonardo da Vinci'nin eskiz ve çalışmalarından oluşan notlarının bulunduğu defter. Gates, bu defteri 1994 yılında Christie's New York'un düzenlediği açık artırmada 30 milyon dolara satın aldı.

Gates'in sahip olduğu diğer eserler arasında 1998 yılında 36 milyon dolara aldığı Winslow Homer'ın Lost On The Grand Banks isimli yağlı boya tablosu, 1999 yılında 28 milyon verdiği George Bellows'un Polo Crowd tablosu, Childe Hassam'ın 20 milyon dolar değerindeki The Room of Flowers tablosu ve William Merritt Chase'in 10 milyon dolarlık The Nursery tablosu gibi örnekler bulunuyor.

NASIL TANIŞMIŞLARDI?

Melinda Frech, 1987'de Microsoft'ta ürün sorumlusu olarak çalışmaya başladı ve Bill Gates ile New York'ta bir iş yemeği için buluştular ve ardından ilişkileri başladı. O dönemi bir Netflix belgeseli için anlatan Bill Gates "Birbirimizi önemsiyorduk. Önümüzde iki seçenek vardı: Ya ayrılacaktık ya da evlenecektik" demişti.

Melinda Gates ise, duygusal ilişkilerinde dahi sistemli olmaktan vazgeçmeyen Bill Gates'i bir gün "evliliğin olumlu ve olumsuz yanları" listesi hazırlarken gördüğünü anlatmıştı. Çift 1994'te Hawaii'nin Lanai adasında evlendi. Basına yansıyan haberlere göre davetsiz misafirlerden korunmak için düğün sırasında adadaki tüm helikopterleri kiralamışlardı.

Bill Gates geçen yıl vakıf işlerine odaklanmak için Microsoft'un yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu