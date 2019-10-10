Son Dakika Haberleri: Gateway Kariyer Topluluğu Stant haftasına damga vurdu
Son Dakika Güncel Gateway Kariyer Topluluğu Stant haftasına damga vurdu

Gateway Kariyer Topluluğu Stant haftasına damga vurdu

16 dakika önce

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrenci toplulukları yeni dönem üye alımı için stantlarını EÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde kurdu.

Gateway Kariyer Topluluğu Stant haftasına damga vurdu, System.String[]

İki hafta süren kayıt günlerine Gateway Kariyer Topluluğu damgasını vurdu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Sektör Günleri ve Up To Date başta olmak üzere birçok etkinlik, sosyal sorumluluk projesi, eğitim, söyleşi ve teknik gezi düzenleyen Gateway'i standında ziyaret etti. Prof. Dr. Budak, öğrencilerle ve Gateway üyeleri ile birlikte fotoğraf çekildi.

Gateway Kariyer Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Yetim, "Gateway topluluktan çok sizin geleceğinizin destekçisi olan bir aile. Biz toplulukta birlikte sorumluluklar almayı, dayanışma içinde her sorunun altından kalkmayı öğrendik. Üyesi olduğum 4 yılda bana çok şey kattı. Nasıl şirketlerle konuşacağımı ve daha birçok şeyi bu topluluk sayesinde öğrendim. 2 stajımı da bu topluluk sayesinde buldum. Kendinizi Gateway ile hem geliştirebiliyorsunuz, hem de iş dünyasından çevre edinebiliyorsunuz. Etkinliklerimizde birçok büyük firmadan, önemli konuklar ağırladık. Amacımız öğrencilerin iş dünyasını daha yakından tanıması ve kendilerini gösterebilmeleri. Bu dönem için oldukça yeni üye aldık. Her dönemin stant haftası beni heyecanlandırır. Her dönem yeni üyelerimizle yeni şeyler kazanıyor, öğreniyoruz. Öğrencileri en çok etkileyen ve bizi daha ön plana çıkartan da tam olarak bu" diye konuştu.

Gateway; öğrencileri meslek sahibi olmadan önce bilgilendirme, onlara tecrübe kazandırma, üniversite öğrencileri ve iş dünyası arasında bir köprü olma amacıyla kurulmuş bir topluluk. Toplamda; Sosyal Faaliyetler, İnsan Kaynakları, İş-Staj, Ar-Ge, Sponsorluk ve Medya ve iletişim olmak üzere altı koordinatörlükten oluşan topluluk, yeni dönemde de faaliyette olacağını duyurdu.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, GATEWAY, Up, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
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