Son Dakika Haberleri: Gatwick Havaalanı Hava Trafiğine Açıldı

Gatwick Havaalanı Hava Trafiğine Açıldı

5 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en yoğun ikinci havaalanı olan Gatwick Havaalanında 36 saat süren bir kaostan sonra uçuşlar yeniden başlatıldı.

Gatwick Havaalanı Hava Trafiğine Açıldı, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'nın en yoğun ikinci havaalanı olan Gatwick Havaalanında 36 saat süren bir kaostan sonra uçuşlar yeniden başlatıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en yoğun ikinci havaalanı olan Gatwick Havaalanı Çarşamba gecesinden bu yana yaşanan büyük aksaklıkların ardından bugün hava trafiğine açıldı. Bölgede izinsiz drone uçuşlarının yapılmasının ardından havaalanının güvenlik gerekçesiyle kapatılmasıyla 765 uçuşun ve yaklaşık 120 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor.

Easyjet'ten yapılan açıklamada, uçuşları normal seyrine sokmak için çalışmaların sürdüğü, ancak bazı aksaklıkların yaşanacağı bildirilirken, Gatwick Havaalanı Müdürü Chris Woodroofe, polisin drone operatörünü hala bulamadığını ancak ordu ve hükümetin aldığı yatıştırıcı önlemler sayesinde havaalanının yeniden açılabildiğini bildirdi. Sussex polisi ise droneların en son Perşembe gecesi 22.00 sıralarında Gatwick Havaalanı çevresinde görüldüğünü açıkladı.

Havaalanından yapılan açıklamada, Gatwick'ten bugün yaklaşık 700 uçağın kalkacağı ancak yine de bazı gecikmelerin olabileceği bildirildi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:45 Kaynak: İHA

İngiltere, Londra, Gatwick Havaalanı, 3. Sayfa
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