Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya uçmaya başlayan Easyjet, uçuşlarını artıracak - Son Dakika

Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya uçmaya başlayan Easyjet, uçuşlarını artıracak

26.01.2021 12:30
Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya uçmaya başlayan Easyjet, uçuşlarını artıracak, System.String[]

İngiltere merkezli havayolu şirketi Easyjet, 5 Aralık itibari ile her cumartesi İngiltere'nin en işlek ikinci havalimanı olan Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya uçuşlara başladı. Hava yolu şirketi, 22 Aralık salı itibari ile haftada 2 uçak ile seferlerine devam edecek. Easyjet, 27 Mart itibari ile de her gün Antalya'ya uçmaya başlayacak.

Easyjet CEO'su Johan Lundgren, Resort Turizm Kongresi'nde Türkiye için önemli açıklamalar yapmış ve Türkiye'ye yönelik yapacakları çalışmaları geliştireceklerini söylemişti. Bu açıklamalar sonrasında Easyjet, Antalya'ya yönelik ilk adımı attı. Easyjet, 5 Aralık itibari ile her cumartesi İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya uçuşlara başladı. Hava yolu şirketi, 22 Aralık Salı itibari ile de haftada 2 uçak ile seferlerine devam edecek. Easyjet, yaz programı ile de 27 Mart itibari ile her gün Antalya'ya uçmaya başlayacak.

Gatwick Havalimanı, İngiltere, Antalya, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Gatwick Havalimanı'ndan Antalya'ya uçmaya başlayan Easyjet, uçuşlarını artıracak - Son Dakika Magazin


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