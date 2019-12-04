Gaugin'in tablosuna 9.5 milyon Euro

Gauguin'in Tahiti'de yaşadığı yıllarda yaptığı tablo Paris'teki müzayedede 9.5 milyon Euro'ya satıldı. 1897 tarihli tablo, Tahiti dilinde "ağaç" anlamına gelen Te Bourao adını taşıyor. Açık artırma öncesinde tablonun beş ile 7 milyon Euro arasında alıcı bulması bekleniyordu.



Tabloyu alan kişinin adı açıklanmadı ancak uluslararası bir koleksiyoner olduğu belirtildi.