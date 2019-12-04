Son Dakika Haberleri: Gaugin'in tablosuna 9.5 milyon Euro
Son Dakika Magazin Gaugin'in tablosuna 9.5 milyon Euro - Son Dakika Magazin

Gaugin'in tablosuna 9.5 milyon Euro

6 saat önce

Gauguin'in Tahiti'de yaşadığı yıllarda yaptığı tablo Paris'teki müzayedede 9.5 milyon Euro'ya satıldı.

Gaugin'in tablosuna 9.5 milyon Euro, System.String[]

Gauguin'in Tahiti'de yaşadığı yıllarda yaptığı tablo Paris'teki müzayedede 9.5 milyon Euro'ya satıldı. 1897 tarihli tablo, Tahiti dilinde "ağaç" anlamına gelen Te Bourao adını taşıyor. Açık artırma öncesinde tablonun beş ile 7 milyon Euro arasında alıcı bulması bekleniyordu.


Tabloyu alan kişinin adı açıklanmadı ancak uluslararası bir koleksiyoner olduğu belirtildi.

Paris, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20 
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