Son Dakika Haberleri: Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu
Son Dakika Güncel Gauguin'in 'Te Bourao II' tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Son Dakika

Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu

6 saat önce

Fransız ressam Paul Gauguin'in tablosu "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu.

Gauguin'in

Fransız ressam Paul Gauguin'in tablosu "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu.

Fransız ressam Paul Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu kimliği açıklanmayan uluslararası sanat koleksiyoncusu tarafından 10,5 milyon dolara satın alındı. 1897'de Gauguin tarafından yapılan "Te Bourao II" isimli eser Paris'teki Artcurial müzayede salonunda gerçekleştirilen açık arttırmayla alıcı buldu. Tablonun ana teması ata binen bir adamı, bir derenin akışı, mavi ve yeşil tonlardaki kuşlar ve çiçekleri barındırıyor. Gauguin, Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti'de yaşarken eseri resmetti. Resmin adı olan "Bourao", Polinezya dili olan Tahitian'daki "ağaç" kelimesinden türetilmiş. Müzayede evi Artcurial eseri, "Tuval üzerine yağlıboya, sanatçının Tahiti temalarını ve takıntılarını çok sayıda işkenceyle boğulduğu bir dönemden içine çeken eski bir parça" şeklinde tanıttı.

Gauguin pek çok renk ve sentetçi stili kullanmasıyla tanınır, sembolik yorumlama ile ilişkilendirilir.

(İHA)

Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu
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