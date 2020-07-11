GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci - Son Dakika

GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde hizmet veren Cerablus Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 100 Suriyeli öğrenci diplomasını alarak, kep attı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) bünyesinde hizmet veren Cerablus Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 100 Suriyeli öğrenci diplomasını alarak, kep attı.

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GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezuniyet törenine sadece 15 öğrenci katıldı. Diğer öğrenciler ise online olarak bağlandı.

Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin her zaman ilkleri başaran, bölgesinde güçlü, uluslararası dinamikleri olan üniversitelerden birisi olduğunu söyledi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Gür, şöyle konuştu:

"Savaşın ve karmaşanın en sıcak olduğu zamanda bile Türkiye, Suriye güvenli bölgesinde Cerablus Meslek Yüksekokulu ile büyük umut ışığı oldu. O kargaşa içerinde derslerine devam ederek mezun durumuna gelen ve başarılı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlar açısından küçük ama Türkiye açısından çok önemli bir adım olan yüksek öğrenimdeki bu çaba ve bu gayret gelecekte Suriye'nin şekillenmesinde çok önemli bir adım olacaktır. Gaziantep Üniversitesi Cerablus'tan sonra Suriye'nin başka kentlerinde açtığı 3 fakülte ile o bölgeye yükseköğretim anlamında büyük bir kazanım sağlamıştır."

GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu ise Cerablus Meslek Yüksekokulu 2018 yılında eğitime başladığını hatırlattı.

İlk etapta 5 bölüm açtıklarını belirten Soğukoğlu, "Hangi bölümleri açacağımızı kararını verirken bölgedeki yerel meclis yetkilileri ve koordinatör valilik ile işbirliği içerisinde olduk. İlk etapta 5 bölüm tasarlamıştık. Buradan mezun olan öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi'nin kurumsal kimliği altında eğitim öğretimlerini gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Cerablus Meslek Yüksekokulu Birincisi Hasan Süleyman ise mezun olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Geleceğe umut olmak istediğini anlatan Süleyman, şunları kaydetti:

"2011 yılından beri çatışma, açlık, göç gibi acılar yaşadıktan sonra 2016 yılında Türkiye'nin bölgemize gelmesiyle ümitlerimiz yeniden yeşermeye başladı. Ben ve arkadaşlarımın çoğunun, yükseköğretimden ümidimizi kesmiş, gelecekten beklentimizin azaldığı bir zamanda, Gaziantep Üniversitesi'nin, üniversite eğitimini bölgemize getireceğini duyduğumuzda çok sevinmiştik. Hayalimiz gerçek oldu."

Konuşmaların ardından kep atma ve diploma töreni yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi, Cerablus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci - Son Dakika
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