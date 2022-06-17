GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne dağıtıldı - Son Dakika
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GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne dağıtıldı

17.06.2022 17:17
GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne dağıtıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne hediyesi dağıtıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne hediyesi dağıtıldı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu tarafından gönderilen hediyeleri öğrencilere takdim etti.

Alaşehirli, "Hastanemizde tedavi gören çocuklarımızın hastane sınıfı sayesinde eğitim hayatlarından uzaklaşmıyor olmaları, onların tedavi sürecini olumlu yönde etkiliyor. Uzun tedavi sürecinde psikolojik açıdan yıpranan çocuklara moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bugün karne alan öğrencilerimize GAGİAD Kadınlar Kurulu tarafından iletilen hediyeleri de takdim etmek istedik. GAGİAD Kadınlar Kurulu üyelerine bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne dağıtıldı - Son Dakika

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