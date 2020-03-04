GAÜN'de akraba olmayan gönüllüden, çocuk hastaya kök hücre nakli - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN'de akraba olmayan gönüllüden, çocuk hastaya kök hücre nakli - Son Dakika

GAÜN'de akraba olmayan gönüllüden, çocuk hastaya kök hücre nakli

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 12 yaşındaki çocuğa kök hücre nakli yapıldı.

GAÜN'de akraba olmayan gönüllüden, çocuk hastaya kök hücre nakli, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 12 yaşındaki çocuğa kök hücre nakli yapıldı.

Yaklaşık 2 yıldır hizmet veren bölgenin tek Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezinde Prof. Dr. Sinan Akbayram, Dr. Ögretim Üyesi Esra Pekpak ve Dr. Ögretim Üyesi Ayşe Ceyda Ören'in yer aldığı konseyde yapılan değerlendirmede 12 yaşındaki lösemi hastası M.Z'ye kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Erkek hastanın ailesinden uygun verici bulunamaması üzerine Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankasına uygun verici taraması için başvuru yapıldı, ardından hastaya uygun verici olduğu tespit edildi.

Gönüllünün de kök hücre vermeyi kabul etmesi üzerine Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi'nde Prof. Dr. Sinan Akbayram başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla kök hücre nakli yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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