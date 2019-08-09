Son Dakika Haberleri: GAÜN'de bayramlaşma töreni
Son Dakika Güncel Haber

GAÜN'de bayramlaşma töreni

4 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi çalışanları Kurban Bayramı nedeniyle GAÜN Sporium'da düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı.

GAÜN'de bayramlaşma töreni, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi çalışanları Kurban Bayramı nedeniyle GAÜN Sporium'da düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Büyük GAÜN ailesi olarak hepinize mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramların özellikle ailelerimizle birlikte en mutlu anlarımız olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Gür, "Bugün Gaziantep Üniversitesi olarak büyük ailemizle bir arada iyi bir bayram geçiriyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımıza, personelimiz, öğrencilerimizle birlikte bu mutlu günü birlikte yaşamak bize gurur veriyor. Umuyoruz ki daha nice güzel, huzurlu bayramlara kavuşuruz. Milletimizle vatanımız bütünlüğü içerisinde güzel günlerde bayramlarımızı geçiririz. Özellikle çalışan arkadaşlarıma şunu belirtmek istiyoruz; ailelerini ziyaretlere birçok uzak yerlere gidecekler. Yolda giderken trafiğe dikkat etsinler. Hiçbir şey aceleye gelmez. Emniyet kemeri başta olmak üzere kurallara uysunlar. Onları sağ salim tekrar dinlenmiş, huzurlu bir şekilde kampüse istiyorum. Hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinin çocuklarının da gözlerinden öpüyorum" dedi.

Bayramlaşma törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı, Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı. - GAZİANTEP
Gaziantep Üniversitesi, Kurban Bayramı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası uygulanacak
Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle test ediliyor Bayramlar sosyal medyadan kutlanıyor Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAÜN'de bayramlaşma töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]