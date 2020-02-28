GAÜN'DE bilim diplomasisi paneline yoğun ilgi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen TABİP Bilim Diplomasisi Paneli GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleşti.



Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, özellikle bilimsel diplomasi, bilim diplomasisi üzerine Türkiye'de farkındalıkları oluşturma amacında olduklarını belirterek, hareketlenmelerin, dinamik sürecin genellikle akademiadan başladığını vurguladı. Prof. Dr. Gür, "Fikirler, inovasyonlar ve dönüşümler de akademia dünyasından çıkar, toplumu etkileyerek, dünyayı sarar. O yüzden bilim diplomasisi olarak kamu diplomasisinin bu şekilde başlamış olması, böyle bir program Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak adına bu buluşmaların yapılması gerçekten çok önemli" şeklinde konuştu.



"Kamu diplomasisini çok önemsiyoruz"



Prof. Dr. Gür konuşmasının devamında öğrencilere seslenerek, "Özellikle sizin yaş çağınızda görüyorsunuz, dünya değişiyor ve dönüşüyor. Batı dünyasıyla doğu medeniyeti arasında ciddi bir çatışma ve çarpışma var. Birileri buna medeniyetler çarpışması dese de nihayetinde hak ve adaletle haksızlık ve eşitsizliğin bir çatışması var bu dünyada. O yüzden biz yaptığımız şeyleri dünyaya doğru anlatmak zorundayız. Asıl mesele ne yaptığımızdan ziyade, bunu nasıl anlattığımızdır. Bu yüzdendir ki özellikle kamu diplomasisini çok önemsiyoruz" dedi.



GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin yürüttüğü TABİP Bilim Diplomasisi Paneline; Prof. Dr. Semahat Demir, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, Dr. Olga Krasnyak ve Charlotte Rungıus konuşmacı olarak katıldı.



Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, bilim diplomasisi konusunu Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi öğrencileri açısından çok verimli olduğunu belirterek, şu anda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak Yunus Emre Enstitüsü ile beraber bilim, siyaset ve kamu diplomasi konusunda ayrı bir proje üzerine çalışıldığını söyledi.



Doç. Dr. Özgün Erler Bayır 'Bilim Diplomasisi' kavramını tanıttı. Bu alan altındaki alt disiplinlerin örneğin, kamu diplomasisi gibi çeşitli konuların da yeni yeni literatüre girmesinden kaynaklı bir kavramsallaştırma zorluğuyla karşı karşıya olduğumuzu kaydeden Doç. Dr. Bayır, kavramsal farkındalığı benimseyebilmenin önemini vurguladı. Bilim diplomasisi ve bir devletin dış politika gündemine uygulanması odaklı diplomatik çalışmalarla ilgili ise Dr. Olga Krasnyak 'Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri' konusuna değindi. Bilim Diplomasisi Avrupa Birliği projesinde yer alan Charlotte Rungius ise, 'SESAME' örneğini anlattı. Geçmiş dönemde ABD 'Bilim Elçiliği' görevini yürüten Prof. Dr. Semahat Demir de 'Kamu Diplomasisi ile Bilim Diplomasisi ilişkisine değindi.



Panelin sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından panel başkanına ve panelistlere; aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında görevli Eda Armut, Selen Yıldız, Ahmet Can Turgut ve Furkan Koca'ya günün anısına hediye takdim edildi. - GAZİANTEP