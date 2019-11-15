GAÜN'de çağdaş sanat stratejileri söyleşisi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Dokak ile Prof. Dr. Cebrail Ötgün'ün konuşmacı olarak katıldığı Çağdaş Sanat Stratejileri Söyleşisi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirildi.



Söyleşinin konuşmacılarından Prof. Dr. Cebrail Ötgün, günümüz sanatının değişik strateji ve yöntemleri olduğunu belirterek, bu stratejilerle ilgili öğrencilere geçmişten günümüze modern ve çağdaş sanatta olabilecek değişiklikleri belli sunumlar eşliğinde aktardı.



Çağdaş sanatta sanatçıların yaklaşımlarının çok çeşitli olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Ötgün, "Örneğin, üslup meselesini sorgulayabiliyor. Daha güncel konulara eğilebiliyorlar. Sanatta belli değişim tarihleri vardır. Örneğin Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, 1989'da Çin'de yaşanan durumlar, Almanya'nın duvarının bölünmesi, ekonomik gelişmeler, dijital çağ, küresel çağ gibi etkileşimler var. Bunlardan sanatçılar nasıl etkileniyor, Buralarla mücadele etmeliler mi, Mücadele ederlerken hangi araçları kullanıyorlar, Resimle bu yapılabiliyor mu yoksa başka olanaklar da kullanıyorlar mı, Bu konuları incelemelerini öneriyoruz. Bugünü anlayabilmenin yolu biraz da geçmişteki gelişmeleri takip etmekten geçiyor. Bugünü daha sağlıklı yorumlayabilmek için de geçmişteki bu modern sanattaki gelişmeleri bilmeleri ve ona göre de günümüzün dinamiklerini kavramaları sağlar" dedi.



Prof. Dr. Hüsnü Dokak ise, sanat yapmanın çağ, zaman değişse de belli bir takım değişmeyen kuralları olduğunu vurgulayarak, "Kuralların elbette kişiye, yöreye, topluma göre değişimi olacak. Ama, onlar üzerinden örnekler vererek anlatacağım. Çok tartıştığımız konular var, Yalnız, sonuçta sanat yapanlar bir seçim yapıyor. Sanatçı, konudan, malzemeden, teknikten, kendi kişiliğine uygun, bilgi ve birikimine, davranışına uygun seçime gidiyor. Yoksa zaman akıp geçiyor. Toplumsal olayları durdurma gücümüz de yok. Biz bu var olan, yaşanan değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ayak uydurmaya çalışırken de sanatçılar olarak çağın ruhunu yakalamaya çalışıyoruz. Çağın ruhunu düzgün yakalayanlar ya da en can alıcı, çekici, hayret uyandıracak noktada yakalayanlar sanatçılar olur" diye konuştu. - GAZİANTEP