GAÜN'de çözüm önerileri konferansı - Son Dakika
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GAÜN'de çözüm önerileri konferansı

9 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Edebiyat ve Kitap Topluluğu tarafından hazırlanan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın konuşmacı olarak katıldığı Günümüz Şiiri ve Nesri Üzerine Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri Konferansı düzenlendi.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Edebiyat ve Kitap Topluluğu tarafından hazırlanan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın konuşmacı olarak katıldığı Günümüz Şiiri ve Nesri Üzerine Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri Konferansı düzenlendi.


GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, şiirin ilk insandan bu yana hep ön planda olduğunu ancak son yüzyıl içerisinde ise romanın daha çok ön palana çıktığını söyledi. Her devrin bir estetiği olduğunu, günümüzdeki estetiğin ise yavaş yavaş değişmeye başladığını belirten Parmaksız, "Teknolojik gelişmeler noktasında insanların kitaplardan uzaklaştığı söyleniyor. Gençlerimiz özellikle sosyal medyada çok fazla zaman geçirirken, e-kitapla telefondan ya da dizüstü bilgisayardan okuma yapılabiliyor. Yani fiziki nüshayı elinize almanıza gerek yok. Günümüzde çok fazla yazan insan var. Yargıyı verecek olan zamanın kendisidir. Zamana yenilmeyen eserler, yüzyıl sonra, iki yüz yıl sonra da okunacaktır. Bugün şiir, roman ya da bir eser çok satabilir ama bunun elli yıl sonra, yüz yıl sonra çok okunacağı anlamına gelmez" diyerek, kalıcı eserler bırakmanın önemine dikkat çekti.


Okumanın yalnızca kitap okuma anlamına gelmediğini söyleyen Parmaksız, "Kitabı okurken bilgiyi de kazanırız. Kazandığımız bilgiyle aklımız ve gönlümüz başka bir gözle görmeye başlar. Bilmeyen insan baktığında neyi görecek ki. Beynimizi bir fabrika olarak düşündüğümüzde, okuyarak ham madde koymaz isek bu fabrika neyi işleyip, neyi üretecek. Hem beyin, hem gönül noktasında doğuştan itibaren bilgiye açız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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