Son Dakika Haberleri: Gaün'de Deney Hayvanları Sertifika Eğitim Programı

Gaün'de Deney Hayvanları Sertifika Eğitim Programı

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından hazırlanan IV. Deney Hayvanları Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programı GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu'nda düzenlendi.

Gaün'de Deney Hayvanları Sertifika Eğitim Programı, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından hazırlanan IV. Deney Hayvanları Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programı GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryumu'nda düzenlendi.

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, başta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür olmak üzere üst yönetimin bu tür bilimsel veya sosyal etkinlikleri teşvik etiklerini ve bu alanlarda üniversitemizin yurdumuzda ve bölgemizde önde gelen bir kurum yapmayı amaçladıklarını söyleyerek "Bu fikrin bir parçası olacak Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Araştırma Merkezi birimimizin bu örnek çalışmasını övgü ve takdirle karşılıyor, bu eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Tuncay Demiryürek olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kursun başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Bilimsel çalışmalar olmadan bilimin ilerleyemeyeceğini vurgulayan GAÜN Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ise, etik kurallarına uyulduğu takdirde deney hayvanlarının insanlık ve bilim için önemli bir yeri olduğunu söyledi. Bu tür kursların düzenlemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin de bu tür çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek program içeriği hakkında bilgi verirken, "Bundan sonraki eğitimlerde üç kategori üzerinde eğitim verilecek. Daha önceki programlarımızda bütün deney hayvanları için kullanılabiliyordu. Bu kısıtlamaya, Avrupa Birliği uyum çerçevesi uygulamaları doğrultusunda gidildi" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:27 Kaynak: İHA
Etik Kurulu, Gaziantep Üniversitesi, Güncel
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