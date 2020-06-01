GAÜN'de doçentlik sınavları online olarak gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doçentlik sözlü sınavlarını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada, uygulama ve saha araştırması gerektiren dersler haricindeki bütün derslerin çevrimiçi olarak canlı dersler ve destekleyici çevrimdışı kaynaklarla sağlandığı, sürecin kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak salgının başladığı günden itibaren sürece dijital ortamda devam ettirdiklerini kaydetti.

Lisansüstü düzeyde de tez savunma, tez izleme ve yeterlik sınavlarını da çevrim içi gerçekleştirdiklerini dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Bugün üniversitenin bütün süreçlerine genelleştirilen dijital toplantılara doçentlik e-sözlü sınavı yapılarak bir yenisi daha eklendi. Akademik hayatın önemli bir dönüm noktası olan doçentlik sözlü sınavını da Gaziantep Üniversitesinin birçok ilkle birlikte Türkiye'de ilk defa gerçekleştirerek, bir üniversitenin ihtiyaç duyabileceği bütün toplantıları dijital ortamda yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Talep edilmesi durumunda bütün üniversitelere, doçentlik sözlü sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirme konusunda tam destek verebileceğiz."

GAÜN Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Özkan da adı sınav olsa da farklı üniversitelerden bilim insanlarının bir araya gelebildiği platformun, bilginin paylaşımı ve çoğaltılması açısından aday ve jüri üyelerini mutlu ettiğini görmenin kıvancını yaşadıklarını belirtti.