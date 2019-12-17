GAÜN'de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı - Son Dakika
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GAÜN'de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konuşmacılığını aydınlık.com.tr. Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan'ın yaptığı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Meselesi Konferansı gerçekleşti.

GAÜN'de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi konferansı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen konuşmacılığını aydınlık.com.tr. Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan'ın yaptığı Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Meselesi Konferansı gerçekleşti.


GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Atatürkçü Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Tansü ve Atatürkçü Düşünce Topluluğu Öğrenci Temsilcisi Yaşarcan Örgün açılış konuşması yaptı. Genel Yayın Yönetmeni Kadan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştireceğini çünkü pek çok sınırlandırma anlaşmasına emsal olabilecek bu muhtıranın, her şeyden önce deniz yetki alanı belirlenmesindeki metodolojiyi değiştirdiğini söyledi.


Kadan, "Bugüne kadar dünyanın düz olduğunu iddia eden Rumlar, Doğu Akdeniz ülkelerine de bunu kabul ettirerek deniz yetki alanlarını bir bir gasp etmişti. Libya'dan 39 bin, Mısır'dan 12 bin ve Levant'tan on binlerce kilometrekare deniz yetki alanı çalmayı başaran Rum-Yunan ikilisi, şimdi tarihinin en büyük kabusuyla karşı karşıya. Çünkü Türk amiraller, dünyanın 1 derecelik doğu-batı eğimini katarak yaptıkları sınır hesaplarını, BM'nin kabul ettiği bir yönetime onaylatmış durumda" dedi.


Türkiye, Karadeniz'deki barışın kilit ülkesi


Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni hassasiyetle uygulayarak bugüne kadar Karadeniz'deki barışın kilit ülkesi olduğunu vurgulayan Kadan, Türkiye'nin 1952-1989 arasında Karadeniz'de bir NATO tatbikatı yapılmasına dahi izin vermediğini belirtti. Kadan, "Güney Osetya krizi sırasında, Gürcistan'a yardıma giden Amerikan askeri hastane gemileri boğazlardan geçemedi. Türkiye'yi aldatmak için ticari gemi görünümü verilmiş hiçbir askeri unsur Karadeniz'e sokulmadı. 2000 yılından itibaren ise denizde güven ve güvenlik artırıcı işbirliği projeleri hayata geçirildi. Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR), Karadeniz Uyumu Harekatı (Blacksea Harmony), Karadeniz Sahil Güvenlik ve Sınır Güvenlik İşbirliği Forumu (BSCF), Karadeniz'de Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler (CSBM in the Naval Field) gibi kıyıdaş ülkelerin ortak faaliyet alanları oluşturuldu. Böylece Türkiye, Deniz Kuvvetlerimizin büyük çabalarıyla inşa edilen bu işbirlikleri sayesinde, Karadeniz'de 'güvenilir arabulucu' rolünü üstlendi" diye konuştu.


Konferansın sonunda, Doç. Dr. Yunus Emre Tansü tarafından Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan'a günün anısına hediye takdim edildi. - GAZİANTEP

Doğu Akdeniz, Karadeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:01 Kaynak: İHA
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