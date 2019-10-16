GAÜN'de Dünya Gıda Günü Kutlaması

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlaması kapsamında etkinlik düzenlendi.



GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık oluşturmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunmak amacıyla her yıl belli bir tema kapsamında kutlandığını söyledi. Konuşmasının devamında, açlığın sebepleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Maskan, "İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün ticaretindeki korumacı politikaları, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi fiyatlarının artması, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması, tarım ürünlerinin bio yakıt üretiminde kullanılması, bilgisizlik, hızlı nüfus artışı, yoksulluk gibi birçok etken dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye neden oluyor" dedi.



Gıda Mühendisleri Odası Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın, gıda güvencesi, gıda güvenliği ve gıda egemenliği kavramlarının son dönemde çok fazla birbirleriyle karıştırılarak, kavram kargaşası yaşandığını belirtti. Aydın, "Gıda güvencesi üç sacayağı olan içinde gıda güvenliğini, egemenliğini ve güvencesini barındıran bir konu. Gıda güvencesi bir toplumun sağlıklı, erişilebilir ve beslenme özelinde ihtiyacını karşılayabilecek gıdaların üretiminin istikrarını ifade eder. Yani, bu üretimin içinde bulunduğu topluma yeteri kadar erişebilir olmasından bahseder" ifadelerini kullandı.



"Türk tüketicisinin sağlıklı ürünlere talebi daha fazla"



Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tokuç Danışmanlık ve Eğitim Akademisi Dr. Kemal Tokuç ise Gıda Sanayiindeki Yeni Trendler ve Riskler konulu sunum yaptı. Konuşmasında en önemli trendin sağlık trendi olduğunu vurgulayan Dr. Tokuç, "Sağlıklı, güvenilir ürünlere ulaşma konusu önemli. Artık insanlar sağlıklı olan ürünlere doğru yönelmek istiyor çünkü doktorlarla uğraşmak istemiyor. 'Sağlıklı besleneyim sağlıklı kalayım' felsefesiyle hareket ediyor" diye konuştu.



Tokuç, Türk tüketicisinin sağlıklı ürünlere olan talebi diğer ülkelerden daha fazla olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP