GAÜN'de Endnote Eğitim Semineri - Son Dakika
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GAÜN'de Endnote Eğitim Semineri

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Kütüphane Çalıştayları 2020-1 Endnote Eğitim Semineri" İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

GAÜN'de Endnote Eğitim Semineri, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Kütüphane Çalıştayları 2020-1 Endnote Eğitim Semineri" İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu'nda akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.


Seminerin açılışında konuşan GAÜN Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Erkan Özdemir, kütüphanede yapılan değişiklikler ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında katılımcıları bilgi verdi.


Öğr. Gör. Özdemir, bu yıl içerisinde kütüphane olarak her ay düzenli olarak eğitim seminerleri planladıklarını ve akademik personelden gelecek taleplere göre bu sayıyı arttıracaklarını söyledi. Açılış konuşmasından sonra seminerin birinci bölümü olan Researchsoftware firma temsilcisi Kadir Diren Endnote, kaynakça yönetimi programının genel özelliklerini anlatarak katılımcılara bilgi verdi. Programın ikinci bölümünde ise Endnote kullanan akademik katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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