GAÜN'de 'ENDÜSTRİ 4.0 Ve Girişimcilik' Etkinliği

Gaziantep Üniversitesi Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. A. Tolga Bozdana, bu tür etkinliklerin bilgi; bilgi birikimimizi artırabilmemiz, endüstriyel gelişimleri takip edebilmemiz ve yenilikçi fikirler ortaya koyabilmemiz açısından oldukça önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Bozdana "Endüstri 4.0, her ne kadar üretim sistemlerinden verimliliğin artırılması olarak düşünülsede 'insan odaklı dönüşüm' olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalıdır. Söz konusu dönüşüm, birçok sektörde inovasyonu zorunlu hale getirmektedir. Endüstri 4.0 ile başlayan bu süreçte karşılaşılan problemlere ve firmaların yetersiz kaldığı konularda yenilikçi çözümler getirebilen girişimcilere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu durum, birbirini çift yönlü olarak besleyen Endüstri 4.0 ve grişimcilik ekosisteminde insana yatırım yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır"şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA İLGİ ÇEKİCİ HALE GELDİ

GAÜN Mühendislik Topluluğu Başkanı Ahmet Mirza ise, Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla 4.Sanayi Devriminin, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alış-verişlerini ve üretim teknolojilerini içeren nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olduğunu söyledi. Ahmet Mirza, "4.0 İle paralel olarak, gelişime ciddi anlamda büyük oranlarda açık olan 'Yapay Zeka' konusu son zamanların en ilgi çekici konularından birisi haline geldi. Endüstri 4.0 ve gelişen dijital dünyaya biz geleceğin mühendislerinin de uyum sağlaması ve gelişmeleri yakından takip edebilmemiz için bu tarz etkinlikler çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayram, STM Kalite Test ve Süreç Yönetimi Müdürü Fulya Çağlıergin, STM Kalite Güvence Mühendisi Can Özgüven, Gelecekhane CEO ve TRAI Kurucu Koordinatörü Halil Aksu, Aloparça.com Kurucu Ortağı Ebru Özülkü, ArtıwıseCo-founder ve CEO Tanel Temel, Hadi Bilgi Yarışması Co- Founder ve CTO Gökhan Örün ve Eğitimci- Yazar Altuğ Yılmaz sunumlarını gerçekleştirdi.