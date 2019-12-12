GAÜN'de 'Evrim Nedir Konferansı'na öğrencilerden yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN'de 'Evrim Nedir Konferansı'na öğrencilerden yoğun ilgi - Son Dakika

GAÜN'de 'Evrim Nedir Konferansı'na öğrencilerden yoğun ilgi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fikri Firar Topluluğu tarafından düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy'un konuşmacı olarak katıldığı "Evrim Nedir" Konferansı GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

GAÜN'de 'Evrim Nedir Konferansı'na öğrencilerden yoğun ilgi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fikri Firar Topluluğu tarafından düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy'un konuşmacı olarak katıldığı "Evrim Nedir" Konferansı GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Prof. Dr. Ali Demirsoy, Türkiye'de 'evrime inananların ve evrim vardır' diyenlerin sayısının yüzde 5 olduğunu belirterek, evrimi ana hatlarıyla bilen çok az sayıda kişinin olduğunu söyledi. Şu ana kadar yayınlanmış 107 kitabı olduğunu belirten Prof. Dr. Demirsoy, katılımcılara 'Evrim, Yaşlanmanın Evrimi, Renklerin Kökeni' gibi kitaplarından örnekler sundu.


Prof. Dr. Demirsoy, "Evrim; değişebilirlik, yeni ortama uyum demektir. Bugün buraya siz a olarak geldiniz, iki saatin sonunda ise b olarak çıkmamışsanız, düşüncelerinizi yenilememişseniz, yeni davranış, beceri sistemleri geliştirmediyseniz değişim yaşanmamıştır. Evrim, girdiği yerden farklı şekilde çıkanların bilimidir. Her adım atışta, her yeni bilgide davranış şekillerimizi, yaşayış şeklimizi, mantığımızı değiştirmek zorundayız. Eğer bir toplum 'ben binlerce yıl önceki yaşam tarzımı devam ettireceğim' derse o toplumun sonu felakettir" şeklinde konuştu.


Konferansın açılışında konuşan Fikri Firar Topluluğu Danışmanı, GAÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Işık, bilimin insan için yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi:


"Doğada bilim yapan tek canlı biziz. Günümüzde birçok toplumda bu teori sadece spekülasyon için kullanılıyor. Gerek siyaset gerekse dinsel platformlarda sadece popülarite için kullanılıyor. Oysa bu bir bilimdir, bilimsel bir teoridir. İster jeolojiyle, biyolojiyle, arkeolojiyle uğraşın ister anatomiyle, biyokimyayla isterseniz sosyal bilimlerle uğraşın evrimi cansızdan canlılığa tek hücreli canlıdan insana dönüşün temel mantığını kavrayamazsak, hiçbir bilimde ilerleyemez. Bunun da en güzel örneği bu coğrafyadır. Bizim istediğimiz, her şeyin özgürce konuşulabildiği bilimin gerçek anlamda özgürce tartışılabildiği bir ortam." - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Ali Demirsoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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