GAÜN'de 'İş Hayatında Kadının Gücü' etkinliği - Son Dakika
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GAÜN'de 'İş Hayatında Kadının Gücü' etkinliği

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından hazırlanan "İş Hayatında Kadının Gücü" etkinliği TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve Psikolog Nurten Tosun'un katılımlarıyla düzenlendi.

GAÜN'de 'İş Hayatında Kadının Gücü' etkinliği, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından hazırlanan "İş Hayatında Kadının Gücü" etkinliği TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ve Psikolog Nurten Tosun'un katılımlarıyla düzenlendi.


TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, ekinlikte yaptığı konuşmasında özellikle sanayi alanında kadın çalışanlarının az olduğunu bu alanlarda daha çok kadın çalışanın olması gerektiğini vurguladı. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya konu hakkında, "Kadın doğumdan itibaren hem eş hem anne hem de evlat misyonu üstlenmiş durumunda. Yine doğduğu günden veri mavi ve pembe diye ayrıştırılıyor ve ötekileştiriliyor. Sanayilerde kadın çalışan sayısı çok az. Bütün anneler kolay yolu seçerek kızını öğretmen veya memur olsun düşüncesindeler. Bundan dolayı girişimci kadın sayısı veya kadın iş çalışanı sayısı çok az. Kadınlar ailesine, oturduğu mahalleye, bulunduğu bölgeye, topluma karşı sürekli savaş ve hırs içerisinde. Dolayısıyla önce çocukluluğunu sonra evlatlığını sonra eşliğini sonra anneliğini daha sonra yapabiliyorsa kariyer yapmaya çalışıyor. O yüzden şu cümle dilimize dolaştı 'çocukta yaparım, kariyerde'. Bir taraftan da yaradılışından dolayı anne olma duygusunu da ihmal etmemeye çalışıyorlar. Umarım bu yıl son defa dünya kadınlar günü kutlamış oluruz ve en yakın zamanda biter. O zaman biz haklarımızı kazanmış oluruz ve kutlama ihtiyacımız olmaz. Pozitif ayrımcılığını da doğru bulmuyorum. Sonuçta erkete insan kadında insan. Biz insanları ötekileştirmezsek, diğer yanımızı görebilirsek, at gözlüğü ile bakmazsak, elinin hamuru ile kadının işine karışma demezsek çok daha başarılı ve gelişmiş ülke haline geliriz" dedi.


Psikolog Nurten Tosun ise kadının toplumdaki rolünde değinerek sunumlarını gerçekleştirdi. Psikolog Nurten Tosun, kadının toplumdaki rolüne değinerek, "Sıfır ile 3 yaş arasındaki hiçbir çocuk kız veya erkek olduğunu bilmez. O yaştaki kız çocukları herkesiz kız olarak görürü veya zanneder. Bu yaş grubundaki çocuklar henüz cinsel kimliğinin farkında olmadığı için kişiye kişi muamelesi yapar ve cinsel kimliğinin değil kişiliği gelişir. Sıfır ile üç yaş grubundaki bireylere lazım bir takım ihtiyaçlar var. bu ihtiyaçlardan birisi dünyaya güvenle bağlanmaktır" ifadelerini kullandı.


Etkinlik sonunda, Mühendislik Topluluğu üyeleri tarafından konuşmacılara günü anısında çiçek takdiminde bulundular. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:53 Kaynak: İHA
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