GAÜN'de İş Hayatında Kadının Gücü Konferansı

Konferansa; Psikolog Berşan Katrancı, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız, Nörolog Uzman Doktor Gönül Çakmak ve Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Renklidağ konuşmacı olarak katıldı.

KADINLAR ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ

Kadınların ötekileştirilmemesi; çiçek, böcek herhangi bir şeye benzetilmeden sadece kadın olduğunu hissetmemiz gerektiğini vurgulayan Psikolog Berşan Katrancı, "Kız ile kadın arasında bir fark olmadığını, ilk doğduğumuz anda küçücükken kız olduğumuzu ama sonradan gerçekten kendimizi güçlü hissettiğimiz zaman da kadın olduğumuz konusunu vurgulamak istiyorum. Umarım kadın cinayetleri son bulur. Ötekileştirilmekten vazgeçeriz" diye konuştu.

SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR

Nörolog Uzman Doktor Gönül Çakmak, sunumunda,"Kadınlarımızın söyleyecek sözü, yapacak gücümüz var" diyerek, şu ifadelerde bulundu: "Bu mücadele yüzyıllardır sürüyor ama hala biz kadınlar erkeklerle eşit olamamışız. Bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Kadınlar ile erkeklerin mesleklerinde, özel hayatlarında birbirinden farklı olmadığını, erkekler kadar her şeyi hatta fazlasıyla başarabileceklerini düşünüyorum. Bu gücü bize belki de Atatürk başlatmıştır. Atatürk, Osmanlı Döneminde kadına verilmeyen değeri verip kadın hakları konusunda devrimleri yaparak biz kadınlara yapabileceğimizi inandırmış ve biz de bu inancı boşa çıkarmamışız. Bugün çok sayıda doktorumuz, mühendisimiz, öğretmenimiz kadın ve çok güzel yerlerde bulunuyorlar. Eksik kalan haklarımızı ise gücümüzün farkına vararak alacağız ve başaracağız."

Konferans, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız ve Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Renklidağ'ın sunumlarıyla devam etti.