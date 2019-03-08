Son Dakika Haberleri: GAÜN'de İş Hayatında Kadının Gücü Konferansı

GAÜN'de İş Hayatında Kadının Gücü Konferansı

42 dakika önce

GAÜN Mühendislik Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "İş Hayatında Kadının Gücü" konferans GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

GAÜN'de İş Hayatında Kadının Gücü Konferansı, System.String[]

Konferansa; Psikolog Berşan Katrancı, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız, Nörolog Uzman Doktor Gönül Çakmak ve Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Renklidağ konuşmacı olarak katıldı.

KADINLAR ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ

Kadınların ötekileştirilmemesi; çiçek, böcek herhangi bir şeye benzetilmeden sadece kadın olduğunu hissetmemiz gerektiğini vurgulayan Psikolog Berşan Katrancı, "Kız ile kadın arasında bir fark olmadığını, ilk doğduğumuz anda küçücükken kız olduğumuzu ama sonradan gerçekten kendimizi güçlü hissettiğimiz zaman da kadın olduğumuz konusunu vurgulamak istiyorum. Umarım kadın cinayetleri son bulur. Ötekileştirilmekten vazgeçeriz" diye konuştu.

SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR

Nörolog Uzman Doktor Gönül Çakmak, sunumunda,"Kadınlarımızın söyleyecek sözü, yapacak gücümüz var" diyerek, şu ifadelerde bulundu: "Bu mücadele yüzyıllardır sürüyor ama hala biz kadınlar erkeklerle eşit olamamışız. Bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Kadınlar ile erkeklerin mesleklerinde, özel hayatlarında birbirinden farklı olmadığını, erkekler kadar her şeyi hatta fazlasıyla başarabileceklerini düşünüyorum. Bu gücü bize belki de Atatürk başlatmıştır. Atatürk, Osmanlı Döneminde kadına verilmeyen değeri verip kadın hakları konusunda devrimleri yaparak biz kadınlara yapabileceğimizi inandırmış ve biz de bu inancı boşa çıkarmamışız. Bugün çok sayıda doktorumuz, mühendisimiz, öğretmenimiz kadın ve çok güzel yerlerde bulunuyorlar. Eksik kalan haklarımızı ise gücümüzün farkına vararak alacağız ve başaracağız."

Konferans, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız ve Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Renklidağ'ın sunumlarıyla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:55 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti Son Dakika! Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:37:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAÜN'de İş Hayatında Kadının Gücü Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]