Gaün'de İş Hayatında Kadının Gücü Konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "İş Hayatında Kadının Gücü" konferans GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Topluluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "İş Hayatında Kadının Gücü" konferans GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.



Konferansa, Psikolog Berşan Katrancı, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız, Nörolog Uzman Doktor Gönül Çakmak ve Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Renklidağ konuşmacı olarak katıldı.



Kadınlar ötekileştirilmemeli



Kadınların ötekileştirilmemesi, çiçek, böcek herhangi bir şeye benzetilmeden sadece kadın olduğunu hissetmemiz gerektiğini vurgulayan Psikolog Berşan Katrancı, "Kız ile kadın arasında bir fark olmadığını, ilk doğduğumuz anda küçücükken kız olduğumuzu ama sonradan gerçekten kendimizi güçlü hissettiğimiz zaman da kadın olduğumuz konusunu vurgulamak istiyorum. Umarım kadın cinayetleri son bulur. Ötekileştirilmekten vazgeçeriz" dedi.



Söyleyecek sözümüz, yapacak gücümüz var



Nörolog Uzman Doktor Gönül Çakmak, sunumunda, kadınların söyleyecek sözü yapacak gücü bulunduğunu belirterek, "Bu mücadele yüzyıllardır sürüyor ama hala biz kadınlar erkeklerle eşit olamamışız. Bu mücadelenin devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Kadınlar ile erkeklerin mesleklerinde, özel hayatlarında birbirinden farklı olmadığını, erkekler kadar her şeyi hatta fazlasıyla başarabileceklerini düşünüyorum. Bu gücü bize belki de Atatürk başlatmıştır. Atatürk, Osmanlı Döneminde kadına verilmeyen değeri verip kadın hakları konusunda devrimleri yaparak biz kadınlara yapabileceğimizi inandırmış ve biz de bu inancı boşa çıkarmamışız. Bugün çok sayıda doktorumuz, mühendisimiz, öğretmenimiz kadın ve çok güzel yerlerde bulunuyorlar. Eksik kalan haklarımızı ise gücümüzün farkına vararak alacağız ve başaracağız" diye konuştu.



Konferans, Uğur Yaldız Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Yaldız ve Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Renklidağ'ın sunumlarıyla devam etti. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti

Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira

THY'den Öğrencilere Part Time İş Fırsatı

Fenomen Dizi Arka Sokaklar, Adalet Bakanlığı ile İşbirliği Yapıyor