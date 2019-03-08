Son Dakika Haberleri: GAÜN'de Kadınlar Günü Söyleşisi

GAÜN'de Kadınlar Günü Söyleşisi

28 dakika önce

GAÜN ile Uluslararası Mavi Hilal Vakfı işbirliğinde hazırlanan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' söyleşisi GAÜN Teknopark Konferans Salonunda düzenlendi.

GAÜN'de Kadınlar Günü Söyleşisi, System.String[]

'Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Haklarının Türkiye'deki Mevcut Durumu' konularına değinen GAÜN Dr. Öğretim Üyesi Esra Çıkmaz, devletimizin kadın hakları konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Çıkmaz, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün katkılarıyla çeşitli projelerle kadına yönelik çalışmalar yapılıyor. Devletimiz kadına yönelik olarak çok fazla çalışma yapmaktadır. Özelikle iş gücü ve istihdama yönelik çalışmalar bulunmakta. Girişimci kadınlarımıza yönelikte KOSGEP, İŞ-KUR, finansal, kredi, her çeşit destekleri ve bilgilendirme desteği bulunmakta. Ayrıca sosyal belediyecilik kapsamında da belediyelerimizin yapmış olduğu hanımlarımıza yönelik mesleki kurslar açısından bakıldığında, gerek eğitim okuma yazma seferberliği açısından da çeşitli programları bulunmaktadır. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içten dileklerimle kutluyorum. Bende bir kadın olarak tüm Dünyadaki hanımların, barış içerisinde soy, ırk ve eğitim fark etmeksizin el ele olmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda etkinliğe katılan kadınlara çiçek takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:33 Kaynak: Bültenler

Türkiye, 8 Mart, Güncel
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