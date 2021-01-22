GAÜN'de "Kovid-19 Sonrası İzlem Polikliniği" açıldı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesinde "Kovid-19 Sonrası İzlem Polikliniği" açıldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların sağlık kontrolleri ve takipleri yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAÜN Hastanesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlkay Karaoğlan, koronavirüsün her hastada farklı sonuçlar yarattığını belirtti.

Kovid-19'un uzun dönemde farklı sistemleri etkileyebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Karaoğlan, şunları kaydetti:

"Uzun dönemde kalıcı olabilen özellikle solunum sistemi hastalıkları olmak üzere, kalp-damar hastalıkları (damar tıkanıkları, kalp kası iltihaplanması ve hipertansiyon), böbrek hastalıkları, farklı enfeksiyonlar ortaya çıkabilecek diğer hastalıklardır. Akciğerlerde kapasite azalması yaşamın bundan sonrasını etkileyebilen önemli komplikasyonlardır. Dahası, uzun süre hastanede yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş hastalarda anksiyete (kaygı bozukluğu) önemli bir problem olabilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında Kovid-19 geçirmiş bireylerin izlemi ve diğer klinik bulgular açısından bütüncül olarak değerlendirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde hizmete açılan Kovid-19 Sonrası İzlem Polikliniği bu hastaları öne çıkan sistem tutulumları açısından bütüncül bir biçimde değerlendirmeye olanak sunmaktadır."