Son Dakika Haberleri: GAÜN'de öğrencilere aşure dağıtımı
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GAÜN'de öğrencilere aşure dağıtımı

39 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite üst yönetimiyle öğrencilere aşure dağıttı.

GAÜN'de öğrencilere aşure dağıtımı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite üst yönetimiyle öğrencilere aşure dağıttı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez yemekhane önünde Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığının hazırlattığı aşure Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, genel sekreter yardımcıları Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş tarafından öğrencilere servis edildi.

Etkinliği değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye coğrafyasındaki bu önemli kültürü, farklı renklerden uluslararası öğrencilerle yaşamanın önemine dikkati çekerek, "Etkinliğimiz, öğrencilerimizin hem bu kültürü görmelerini, hem muharrem ayını hafızalarında tutmaları bakımından çok önemli. Aşurenin birleştirici bir rolünün olduğunu biliyoruz. Özellikle, 15 Temmuz sürecinden sonra bu birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var. Aşurenin içinde her rengin tadı var ama hepsinin toplamda da bir lezzeti olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir ise geleneksel hale getirilen aşure etkinliği kapsamında bu yıl bin 500 öğrenciye aşure ikram edildiğini kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi, Ali Gür, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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