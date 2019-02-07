GAÜN'de Proje Eğitim Etkinliği

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında bilim insanı ve araştırma alanlarında bilimsel ve güncel bilgi edinmesine katkı sağlamak amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknopark ve Target TTO işbirliğiyle düzenlenen Mühendislik Bilimlerinde TÜBİTAK Projesi Hazırlama Eğitimi Etkinliği'nde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Önemli olan bilim yolunda harcadığımız emeğe değecek ürünler çıkarabilmektir" dedi.

"Medeniyetler birbirlerine aktarılırken, aynı zamanda bilginin öğrenme yolları ve çıktıların aktarma tarzları da gündeme geliyor. Özellikle TÜBİTAK açısından bakıldığında hem fonlaması hem de eğiticileri eğitmesi anlamında çok önemli buluyorum. Türkiye'deki üniversite sayısı giderek artıyor. Dün geceye kadar 206'ydı. Böylesi bir ortamda artık üniversiteler seçici davranmaya başlıyorlar. Sadece makale yazan değil, aynı zamanda proje üreten ve bu projeyi de farklı kurum ve kuruluşlardan fonlama yaparak alan uzmanları tercih ediyorlar. Bu seçicilik açısından size bir avantaj kazandıracak."

PROJE YAZACAK İNSANLAR YETİŞTİRMELİSİNİZ

Konuşmasının devamında GAÜN Mühendislik Fakültesi'nin son derece verimli ve başarılı bir fakülte olduğunu kaydeden Rektör Gür, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece sizin iyi proje yazmanız yetmiyor. Bu kültürü aşağıya aktarmanız lazım. Projeyi yazacak insanları yetiştirmeniz lazım. Sizler deneme - yanılma yöntemiyle proje yazmayı öğrenebilirsiniz. Aynen Edison'un 900 küsuruncu defa nihayetinde başarıyı kazandığı gibi. Ama emin değilim 900 defa deneme sabrınız var mı sizin? Her deneyim bir tecrübedir, eğer zamanınız yeterse. Hocalarımız ciddi deneyimlerden geçti. Hata yaptılar ve nihayetinde hatalarının ortak bileşkesinden de doğrunun en kısa yolunu öğrendiler. Süzme bir bilgi burada size hap gibi teslim edilecek. Bunun kıymetini bilin."

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETEBİLECEK KAPASİTEYİ ARTIRMALIYIZ

Gaziantep'in Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6. şehri olduğunu hatırlatarak, bununla iftihar ettiklerini belirten Prof. Dr. Gür, "Temel şey şu, katma değeri yüksek ürünler üretebilecek kapasiteyi artırmadığımız müddetçe bir süre sonra sadece insan kaynaklığının ucuzluğuyla bu işi götüremeyiz" dedi. Gaziantep gibi çok büyük 5. Organize Sanayisi olan bir şehirde 10+4 yani 10 Ar-Ge merkezi 4 tasarım merkezi bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gür, "Gaziantep gibi devasa bir yapıda bu yeterli mi? Asla. Sanayici arkadaşlarımızın da bu kültürü oturmaları gerekiyor. Bir üniversite Rektörü olarak şunu istiyorum; özellikle Avrupa Birliği Projeleri ki ortak kültürü aynı havuzda birleştirmek açısından veya TÜBİTAK projelerini yeni fon bulma açısından çok önemsiyorum" diye konuştu.

90 KATILIMCIYLA 3 GÜN SÜRECEK

GAÜN Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Uğur Cem Hasar da, 3 gün sürecek olan eğitimde; farklı branşlarda 5 eğitmenin bulunduğunu ifade ederek, "Gaziantep ve çevre illerdeki 10 farklı üniversiteden, 90 katılımcı etkinliğimize iştirak ediyor. TÜBİTAK 2237 programı üniversitedeki araştırma personeline, yani öğretim üyesine, doktora yeterlilik unvanını almış öğrencilerimize ya da doktor unvanını almış ve yukarısındaki araştırmacılar üzerinden gerçekleştirildi. Fakat bu sene kamu üniversite sanayi işbirliğini bir araya getirerek kamudan, sanayiden, üniversiteden katılımcılarımızın olmasını da sağladık. İki yıldır Gaziantep Üniversitesi'nin kamu-üniversite- sanayi koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bu bağlamda etkinliğin iyi geçmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.