GAÜN'de stres yönetimi konulu seminer verildi - Son Dakika
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GAÜN'de stres yönetimi konulu seminer verildi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Mert Güler'in yaptığı "Stres Yönetimi" konulu Seminer GAÜN Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

GAÜN'de stres yönetimi konulu seminer verildi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Mert Güler'in yaptığı "Stres Yönetimi" konulu Seminer GAÜN Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Stresin doğru yönetilmesi durumunda insanların başarılı olabileceğine dikkat çeken Meditatif Danışman Mert Güler, iyi bir stres yönetiminin olmadığı durumların ise çeşitli hastalıkların kendisini göstereceğini vurguladı.


Güler, "Stres olumlu ve olumsuz diye ikiye ayrılıyor. Olumlu stresi artırmak için çok uygulama yapıyorum. Ülkemdeki insanların olumlu stres ile ilgili bilgilerinin olmasını çok istiyorum. Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gülümsek gerekir. Olumlu stres motive edecek bir strestir. Olumsuz stres ise kişileri eylemlerden soğutur. Yoğun streste başarısızlığa da sebep olur. Olumsuz stres belli bir düzeyde tutulursa motivasyon olarak geri döner ve daha iyi bir performansa dönüşür" dedi.


Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güler, "Sınav döneminde stresinizi yönetebilmek için nefes tekniğini kullanırsanız daha az stres yaşarsınız. Bunu, nefes alırken karın bölgenizin 10-15 defa şişip, inmesi şeklinde yapabilirsiniz. Başarı için en önemli şey disiplinli bir hayattır. Bir şeyden keyif alıyorsanız başarılı olursunuz. Keyif alarak okul hayatını keyifli bir hale getirebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Danışman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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