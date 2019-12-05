Son Dakika Haberleri: GAÜN'de Suriyeli sanatçılardan "sınırda sanat" resim sergisi
Son Dakika Güncel GAÜN'de Suriyeli sanatçılardan 'sınırda sanat' resim sergisi - Son Dakika

GAÜN'de Suriyeli sanatçılardan "sınırda sanat" resim sergisi

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) düzenlenen "sevgi ve başarı" konulu konferans programı öncesinde Suriyeli sanatçılar tarafından düzenlenen "sınırda sanat " temalı resim sergisi gezildi.

GAÜN'de Suriyeli sanatçılardan

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) düzenlenen "sevgi ve başarı" konulu konferans programı öncesinde Suriyeli sanatçılar tarafından düzenlenen "sınırda sanat " temalı resim sergisi gezildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu, GAÜN İslahiye İİBF, Edebiyat ve Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen "sevgi ve başarı" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.


Konferans Salonunda düzenlenen konferans öncesinde Kilis ilinden gelen İnsani Yaklaşımlar ve Araştırma Derneği (İYAD) üyesi 10 Suriyeli ve Türk sanatçılarının birlikte hazırladığı kültürel sosyal uyumu ve sanatta kültürlerin buluşması anlamında "sınırda sanat " temalı çalışmalarını sergilendi. Yüzden fazla eserin sergilendiği programda, yağlı boya, karakalem, mozaik, filografi, ahşap oyma, bakır işleme, hat gibi sanatlar icra edildi.

Etkinliğe, GAÜN İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, KMTSO Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:28 Kaynak: AA
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