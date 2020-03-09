GAÜN'DE 'Tecrübe Paylaşımı ve İş Hayatına Hazırlık' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAÜN'DE 'Tecrübe Paylaşımı ve İş Hayatına Hazırlık' konferansı - Son Dakika

GAÜN'DE 'Tecrübe Paylaşımı ve İş Hayatına Hazırlık' konferansı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Mimar Sinan Mühendislik Topluluğu tarafından hazırlanan konuşmacılığını Mühendis Murat Bozkurt'un yaptığı 'Tecrübe Paylaşımı ve İş Hayatına Hazırlık Konferansı' düzenlendi.

GAÜN'DE 'Tecrübe Paylaşımı ve İş Hayatına Hazırlık' konferansı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Mimar Sinan Mühendislik Topluluğu tarafından hazırlanan konuşmacılığını Mühendis Murat Bozkurt'un yaptığı 'Tecrübe Paylaşımı ve İş Hayatına Hazırlık Konferansı' düzenlendi.


GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta Mühendis Murat Bozkurt, iş hayatında karşılaştığı durumlara değindikten sonra katılımcılara seslenerek okudukları bölüm ile ilgili bir işte çalışmak zorunda olmadıklarını söyledi.


Bozkurt, "Öğrenciler genellikle mezun olduktan sonra rahat bir iş ortamı yani masa başı bir iş istiyor. Eğer ki, memur olmayı düşünüyorsanız bir sorun yok ama genellikle memur olan mühendisler durumlarından memnun olmuyor. Kendi işimi yapsaydım ya da ticarete atılsaydım diye pişmanlıkları da oluyor. Bir mühendis kamuda çalıştıktan sonra kendi işini yapamıyor. Her mühendis, mimar ya da başka bir meslek okuyan o mesleği yapmak zorunda değil. Önemli olan mutlu oldukları bir yerde çalışmaları. Mutlulukla yapılan işler güzel oluyor. Sevdiği işi yapan her insan başarılı olur. Sadece maaşa bakıp bir mesleği sürdürmek ne o işi yapanı ne de çalıştığı kurumu mutlu eder" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Murat Bozkurt, Mimar Sinan, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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