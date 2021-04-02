GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi

02.04.2021 16:57
GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında; Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan tarafından Covid-19 Pandemi Sürecine ilişkin olarak Güvenli Kampüs şartlarına göre temizlik personellerine yönelik Temizlik Talimatı ve Hijyen Kuralları Eğitimi verildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları kapsamında; Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan tarafından Covid-19 Pandemi Sürecine ilişkin olarak Güvenli Kampüs şartlarına göre temizlik personellerine yönelik Temizlik Talimatı ve Hijyen Kuralları Eğitimi verildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut; kalite, kalite güvence, güvenli kampüs konularına çok önem verdiklerini belirtti.

Görev yapan bütün personelin iş ve işlemlerinin daha rasyonel, akılcı, kucaklayıcı bir pozisyon oluşturulması yönünde ve kuruma olan aidiyetin sağlanması konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, "Bir arkadaşımız kurumu ne kadar çok benimserse, kendi gönül dünyasına, iklimine ne kadar çok yerleştirirse görmüş olduğu eksiğin hem kendi hem de kurumun eksiği olduğu farkına varır ve mutlaka çözüm yolu üretir. Benimsemezse, kendi kişisel sorunlarını artırır ve kuruma bir sorun haline getirebilir" dedi.

Prof. Dr. Yakup Bulut konuşmasının devamında, "Hangi konumda olursak olalım kurumumuzu sahiplenelim ve birbirimizi bu manada teşvik edelim. İklimimize, kalp dünyamıza insanları ötekileştirmeyelim. Herkesin bir rolü var. Onun için bu duygu, düşünceyle hareket edersek mutlaka katkı sağlarız. Gerek Gaziantep şehri olarak gerekse Gaziantep Üniversitesi olarak potansiyelimiz yüksek. Bunu işimize yansıtmamız lazım. Herkesin biraz daha özverili olması gerekiyor. Bir kurumun en değerli kesimi hizmet eden kesimdir. Hem üniversitemize hem de yapılan bu işlere katkı sağladığınızdan ve eminim ki bunu hayat felsefesi haline dönüştüreceğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim kurumlarının salgın dönemlerinde yüz yüze eğitimde riski azaltacak ve yayılmayı engelleyecek bazı koşulları sağlaması gerektiğini kaydeden Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan, bu doğrultuda dünyada da çeşitli kurum ve kuruluşların enfeksiyonla mücadele için çeşitli önerilerde bulunduğunu ve uygulamaya başladığını söyledi. Öğr. Gör. Özçalışkan, üniversitelerin salgın süreçlerinde eğitim ve öğretimin uygulanmasına yönelik planlarını yapması, farklı programlar ve uygulamaları için farklı tedbirleri hayata geçirmesinin beklendiğini ifade etti.

Özçalışkan, küresel salgın sürecinde korunma, kontrol önlemleri ve vaka yönetimi, Covıd-19 enfeksiyon kontrolü ve izolasyon, enfeksiyon kontrol önlemleri, önlük, maske, gözlük-yüz koruyucu, eldivenin uygun kullanımı, el hijyeni, etkili el yıkama, temizlik kuralları, düşük ve orta riskli alanların temizliği gibi çok sayıda konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Gaziantep Üniversitesi kalite çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Temizlik Talimatı ve Hijyen Kuralları Eğitiminde 6 grup halinde 165 temizlik personeline eğitim verilecek. - GAZİANTEP

GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi
GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi
GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi

Gaziantep Üniversitesi, Koronavirüs, Gaziantep, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAÜN'de temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika


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