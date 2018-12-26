Son Dakika Haberleri: Gaün'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Kermes

Gaün'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Kermes

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kermes düzenlendi.

Gaün'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Kermes, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde kermes düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi idari, akademik personeli ve öğrencilerin katkılarıyla düzenlenen, geliri tıp fakültesi öğrencilerine burs olarak verilecek olan kermeste, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, bütün stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Kermese olan ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade eden Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Burs Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Can Demirel, şunları kaydetti:

"Kermesimizi artık gelenekselleştirdik. Bu yıl 3'üncüsünü düzenledik. İdari, akademik personel, öğrencilerimiz ve şehirden katılımcıların destekleriyle gerçekleştirdiğimiz kermesimiz her yıl daha da fazla büyüyor. Şu anda 72 öğrenciye burs veriyoruz. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Kermesimizden elde ettiğimiz gelirinin tamamı tıp fakültesi öğrencilerine katkı olarak gidiyor. Bu yıl kermesimiz de bir değişiklik yaptık. Kermes çekilişi düzenledik. Bu da kermesimize ayrı bir renk oldu. El birliğiyle düzenlendiğimiz bu kermesimize katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

Hastane fuaye alanında düzenlenen eşya, giyim, aksesuar, takı ve yiyecek-içecek stantlarının yer aldığı kermese GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Murat Sucu, Doç. Dr. Can Demirel, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:49 Kaynak: AA

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