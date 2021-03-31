GAÜN ile Öz Büro İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Öz Büro İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan toplu iş sözleşmesinde GAÜN'de çalışan kamu işçilerinin günlük ücretlerine zam yapılarak sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı.

Nisan ayından sonra geçerli olan sözleşmenin farkları önümüzdeki günlerde çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Hem sendikanın memnuniyeti hem kurumumuzun haklarının muhafazası hem de işçilerimizin haklarının tam anlamıyla korunması noktasında çok taraflı bir memnuniyetin oluştuğu bir süreç yaşandı. Taraflar birbirine teşekkür ederek, sözleşmemiz imzalandı. İşçilerimiz de sonucu gördüğünde, bir memnuniyet duyacaklardır." ifadelerini kullandı.

İşçilerin en değerli insan kaynağı olduğu vurgulayan Özaydın, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın içerisinde herkesin kendine göre bir rolü var. İşçilerimizin de çocukları, aileleri var. Elbetteki onların memnuniyeti bizi de memnun eder. Dolayısıyla onları memnun eden bir sonucun çıkması onları işlerine daha fazla sarılmalarına katkı sağlar. İşsizlik oranları da dikkate alındığında, onları memnun eden bir sonucun çıkması onları da işe yansıtacaktır. Onlar bizim özel değerlerimiz. "

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Öz Büro İş Sendika Genel Başkanı Baki Gülbaba ise amaçlarının özellikle kanun hükmünde kararname ile kadro alan arkadaşlar açısından bu ilk sözleşme olduğunu kaydetti.

İyi bir toplu iş sözleşmesi imzalandığını aktaran Gülbaba, "Asıl mesele, çalışanların Ankara'dan bekledikleri yasal düzenlemelerin bir an önce çıkmasıdır. Toplu iş sözleşmesini ne kadar iyi imzalarsanız imzalayın süreç içerisinde o söylediğim sebeplerle bütçenizde meydana gelen aleyhe negatif durum sizi sıkıntıya sokuyor. O nedenle biz ilkesel olarak bütün iş yerlerinde özel sektörde, kamuda çalışanların bu konuda bir korunmaya ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, Öz Büro İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Adem Gündoğan ve Gamze Nacaroğlu, GAÜN Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bekir Höbek ve Gaziantep Öz Büro İş Sendikası İl Başkanı Hasan Ödemiş yer aldı.