Gaün'de Türkiye Teknoloji Buluşmaları

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası ortaklığıyla 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları-KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat' etkinliği geniş bir katılımla ile gerçekleştirildi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, dünyanın endüstri 4.0'ı yavaş yavaş bitirme noktasına geldiğini ve artık endüstri 5.0 denen dijital çağın tüm hızıyla tüm dünyaya entegre olduğu bir ortama girildiğini belirtti.



"Dijital çağdaki dönüşümü kaçırmak istemiyoruz"



İnsanların dijitalleşme ile birlikte istihdamın azalması ve işsiz kalma endişesine yönelik bir korku içerisinde olduğunu belirten Prof. Dr. Bedir, "Türkiye dijital çağda dönüşümü kaçırmak istemiyor. İnsanların içerisinde zamanla bir korku oluştu. Eğer dijital dönüşüm olursa, tüm fabrikalar otomasyona geçerse, her şey bilgisayar kontrolüne geçerse biz istihdamda nasıl bir sıkıntı yaşarız. Bu büyük bir sorun olarak karşımıza geldi. Değişen dünyada, dijital dönüşümün asıl kaynağı insanlar ve yeni yetişen gençlerdir. Bu gençlerin kaynağı üniversitelerimizdir. Üniversite yöneticileri olarak bununda farkındalığını oluşturarak gençlerimizi bu yönde yetiştirmenin gayret ve çabası içerisindeyiz. Ülke olarak bu işi kavradık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversiteler olarak bunun kaynağını oluşturmak zorundayız. Üniversitemizde buna uygun programlar ve ders içerikleri oluşturulup gençlerimize bu farkındalığı hem teorik olarak hem de uygulamalı olarak öğretmeninin kaygısı ve gayreti içerisindeyiz" dedi.



"PTT çağın yeniliklerine adapte oluyor"



PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise konuşmasında, PTT A.Ş. olarak dönüşüm sürecinde çağın gerek ve imkanlarını takip ederek topluma sundukları ürün ve hizmetlerin her geçen gün yenilediğini söyledi. Bozgeyik, kurum olarak yaptıkları yeniliklere ilişkin değerlendirmesinde, "Bu süreçte, dünün tecrübesini, günün teknolojisiyle 'birleştirmek ilkesiyle, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek iddiasıyla, hiç vakit kaybetmeden dönüşüm çalışmalarına başladık. ARGE'ye, teknolojiye ve inovasyona büyük yatırımlar yaptık. Hizmet yelpazemizi giderek genişletiyoruz. Posta ve kargoya ilaveten, lojistik, bankacılık, e-ticaret ve sigorta sektörlerine giriş yaptık. E-ticarette küresel bir oyuncu olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sınır ötesine genişlettik. Katar, Kosova ve Bosna Hersek'in de içinde bulunduğu 22 ülke ile e-ticaret alanında iş birliği anlaşmalarını imzaladık. Postacılığı hızla dijital ortama taşıdık. Kayıtlı elektronik posta ve e-Tebligat gibi dijital posta hizmetlerimizi müşterilerimize sunduktan sonra, kısa süre içinde, kullanıcı sayısında ve kullanım oranında büyük bir artış gözlemledik. İstatistikler ne kadar doğru bir atlım içinde olduğumuz gösteriyor" açıklamasında bulundu.



"Dijital çağa ayak uydurmalıyız"



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay da konuşmasında, dijital çağın önemine değinerek, "Ürettiğimiz mal ve hizmetleri sunarken, sosyalleşirken, ders çalışırken kısacası yaşarken en çok kullandığımız kavramlar 'Dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat, inovasyon, endüstri 4.0, sosyal medya' kavramları. Bunlar, zamanın ruhunun söylediklerini duyduğumuz anlamına geliyor. Ama duymak değil önemli olan. Önemli olan bu kavramlarla güç elde edebilmektir" ifadelerine yer verdi.



"İhracatta rekorlar kırıyoruz"



Gaziantep'in, Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6 şehrinden birisi olduğunu belirten Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ise, "Gaziantep, Dünya'nın 178 ülkesine ihracat yapıyor, ticareti çok iyi bilen, oyunu kurallarına göre oynayan müteşebbis ruha sahip bir şehir. Bu noktada 2023 hedeflerimize ulaşmamız için teknolojik yatırımlara, AR-GE ve İnovasyona çok daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Bizler bu bağlamda Gaziantep Ticaret Borsası olarak kendi kulvarımızda üyelerimize yönelik GTBBAZAAR e-pazaryeri uygulamasını kurduk. Üyelerimiz artık yöresel ürünlerini bu sitemiz üzerinden dünyanın çeşitli pazarlarına tanıtabiliyor ve satışını gerçekleştirebiliyor. 5 ülke ile bu konuda şu an iş birliğimiz mevcut" şeklinde konuştu.



Başarının ölçüsü dijitalleşme



Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal ise, teknolojide gelişen baş döndürücü gelişmelerle birlikte yaşadığımız dünyanın da hızla değiştiğine değinerek konuşmasında, "Bu yeni dünyada işletmeler olarak ne kadar dijitalleşebilirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Yeni nesil uygulama ve teknolojiler işletmelere; yeni iş modelleri, inovasyon, operasyonel verimlilik, geliştirilmiş güvenlik çözümleri, regülsayon desteği, müşteri memnuniyeti ve sadakati ile gelir artışı ve tasarruf vaat ediyor. Bugün artık bir işletmenin rakiplileriyle rekabet edebilmesi için en geç üç saat içinde müşterisine yatın vermesi gerekiyor. Eskiden ise bu süre üç gündü. İş hayatındaki tüm dinamiklerin teknolojiyle hızlandığının artık işletmeler de farkında. Bizde Vodafone Türkiye olarak, uçtan uca sunduğumuz çözümlerimizle ve bu alanda küresel Pazar lideri olan grubumuzdan aldığımız güçle, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarında onların yanında oluyoruz. Vodafone olarak her fırsatta 'geleceğin heyecan verici' olduğunu söylüyoruz. Türkiye'de başarılı örneklerin artması için, geleceğin bu heyecanla ve fırsatla dünyasında birlikte yol alabilmek için, işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceği, her ölçekten işletme için fırsata dönüştürmek adına çözümler geliştirecek, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kulandı.



Açılış konuşmalarından sonra Başarılı Kobi Örnekleri, Fintech'ler KOBİ'lerde Dijiral Dönüşümün Neresinde, Dijital Skor Ölçümü, Pazaryerleri, konularında konuşmacılar görüşlerini açıkladılar. Etkinliğe Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu ile akademisyenler, işadamları ve öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

