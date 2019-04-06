Son Dakika Haberleri: Gaün'de "Ulusal Elektronik Kart Tasarım Maratonu"

Gaün'de "Ulusal Elektronik Kart Tasarım Maratonu"

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET) ev sahipliğinde Elektrik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu (Genç Emo) iş birliğiyle düzenlenen "Ulusal Elektronik Kart Tasarım Maratonu" başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET) ev sahipliğinde Elektrik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu (Genç Emo) iş birliğiyle düzenlenen "Ulusal Elektronik Kart Tasarım Maratonu" başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üniversite öğrencileri, 24 saat içerisinde kendilerine verilen bir programı dizayn ederek, işler hale getirecek.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının üniversitedeki teorik bilgileri, sanayide uygulamaya dönüştürmek olduğunu söyledi.

Bilişimin önemine değinen ve öğrencileri bilişim sektörüne kaydırmaya çalıştıklarını anlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Hekatronun (maraton) amacı da yazılım. Buna bağlı olarak yeni programlar dizayn etmek ve bu programların sanayiye, günlük hayata uygulanması. Öğrencilerin, bilişimin ihtiyacı olan alt yapıyla donanmaları için bu maratonu başlattık. Türkiye'nin birçok üniversitesinden öğrenciler katılıyor. Şu an 13 takım var. Öğrencileri 24 saatlik kampa alarak, bir programı dizayn edip, işler hale getirmelerini istedik. Bugün de kart dizaynı yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen firmalarının juri üyeliğini yaptığı maratonda, ilk üçe giren takımlar belirlenecek. Çeşitli kurumsal firmalarda iş ve staj imkanı yakalayacak."

"Gençler potansiyel gücümüz"

Dünyada bilişimin çok önemli yerlere geldiğini ve elektronik uygulamaların ön plana çıkmaya başladığını vurgulayan Bedir, "Artık 10 ton pamuk satıp bin dolar alacağımıza 250 gram teknoloji satıp yine bin dolar alalım diyoruz. Bunun gerçekleşmesi için gençler potansiyel gücümüz. Bu cevherleri keşfetmek istiyoruz. Hedefimiz 2023, 2053, 2071 gibi teknoloji vizyonuysa bu gençleri bu platformlarda açığa çıkarmak istiyoruz." dedi.

Bedir, 13 Nisan'da gerçekleştirecekleri "Kariyer Fuarı"nda öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:19 Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Genç, Türkiye, Teknoloji
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