GAÜN'DE Uluslararası Suriyeli mülteciler kongresi

Gaziantep Üniversitesi, tüm dünyanın önemli tartışma konularından biri olan Suriyeli mülteciler konusunda çözüm önerilerinin tartışılacağı uluslararası düzeyde 'Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi' Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Global Health ve Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) organizatörlüğünde 14- 18 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongreye, Türkiye'nin yanısıra, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Uzak Doğu, Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin önde gelen akademisyen ve araştırmacılarının katılacağını belirtti. Mülteci sağlığı ve yönetimi, eğitim, istihdam ve toplumsal uyum konularının tartışılacağı "Küresel Suriyeli Mülteciler Krizi" başlıklı uluslararası nitelikte kongrede, 13 milyon 100 bin civarında topraklarından edilmiş Suriyeli mültecinin acil ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği, yaşam şartlarının nasıl iyileştirilebileceğinin tartışılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, kongrede, Suriyeli mültecilerin, uluslararası haklardan ve ülkelerin vatandaşlık haklarından etkin bir şekilde nasıl yararlanabilecekleri gibi konuların da yerel ve uluslararası kurumların uzmanlarının görüşleriyle mercek altına alınacağını kaydetti.



250 akademisyen konuşmalarıyla katkı sağlayacak



Suriye göç krizinden en çok etkilenen ülkenin Türkiye, göçün olumsuz olarak etkilediği kentlerin başında da Gaziantep'in geldiğine işaret Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin Suriyeli Mülteciler konusunda krizin başlamasından buyana önemli çalışmalara imza attığını, bu kongrenin de söz konusu çalışmaların bir devamı olduğuna işaret ederken, Uluslararası Suriyeli Mülteciler Kongresi'ne 150'si yurt dışından olmak üzere 250'nin üzerinde akademisyenin konuşmaları ile katkı sağlayacağını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Gür, "Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte, Mülteci ve Göçmen Hakları, Akademik ve Mesleki Eğitim Programları, Sağlık Güvenliği ve Yönetimi, Toplumsal Uyum ve Entegrasyon, Sosyal ve Geleneksel Medya, İnsan Kaçakçılığı ve Çocuk İşçiliği, Sağlıkta Eşitlik ve Sosyal Adalet, Kalkınmada Sivil Toplumun Rolü, Emek İlişkileri ve Süreçleri ve Toplumsal Sorunlar gibi onlarca konular ön plana çıkarılıp ele alınacak " dedi.



İş birliği programları, etkin stratejik yönetim ve kamusal politikalara katkı



Kongrenin, birincil amacının toplumsal ve çevresel mücadele mekanizmalarını iyileştiren ve küresel kaynakları kriz içindeki Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika ülkelerinde yaşayan Suriyeli göçmenlerin sağlık koşullarını iyileştirmek için kullanan iş birliği modelleri geliştirilip teşvik edilmesi için derlenmiş verilerin ve üretilmiş bilgilerin paylaşılması kongrenin olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, "Bunun yanı sıra niceliksel ve niteliksel veri analizlerini kullanarak kriz ve zorunlu göç durumlarında, göçmen ve ev sahibi toplumlarda hastalıkların önlenmesi, sağlık durumlarının geliştirilmesi ve sağlık koşullarının sürdürülebilmesi önündeki engellerin tanımlanması ile etkin stratejilerin belirlenmesi e hedefleniyor. Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgesindeki ve Suriyeli mültecilerin yaşadığı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerindeki araştırmacılar, akademisyenler, kamu/sivil toplum kurumları ve diğer paydaşlar arasında bağlantılar kurmak ve iş birlikleri geliştirmek, hem Türkiye, hem de dünyanın diğer bölgelerindeki Suriyeli mültecilerin refah koşullarına erişebilmesi açısından oldukça önemli. Kongrenin var olan iş birliklerini güçlendirmesi, yeni temas alanları oluşturması ve kurumlar arası ortaklıklar doğurmasını bekliyoruz. Kongrede dünyanın her yerindeki Suriyelilerin ruhsal, akut ve kronik hastalık durumlarının yönetimini geliştirmek için çalışan girişimler ve sağlık hakları ile ilgili bir bildiri yayınlanması da planlanıyor. Bildirinin, Suriyeli mültecilerle ilgili hem mevcut durum analizini sunması hem de mültecilerle birlikte yapılan çalışmalarda, stratejik planlarda ve kamusal politikalarda yol gösterici olacağı görüşündeyiz" şeklinde konuştu.



Çok önemli katılımcılar katkı sağlayacak



Kongrenin sonunda, dünyanın her yerindeki Suriyelilerin ruhsal, akut ve kronik hastalık durumlarının yönetimini geliştirmek için çalışan girişimler ve sağlık hakları ile ilgili bir bildiri yayınlanmasının da planlanırken, bildirinin Suriyeli mültecilerle ilgili hem mevcut durum analizini sunması hem de mültecilerle birlikte yapılan çalışmalarda, stratejik planlarda ve kamusal politikalarda yol gösterici olacağı dile getirildi. Kongrede, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Avrupa ülkeleri ile Türkiye, Kanada ve ABD ülkelerinin 8 yıllık göç deneyiminden elde edilen çıktılarla, veri ve bilgilerin yaygınlaşması ve paylaşılmasıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirilecek. Kongrenin açılış panelinde, Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Dawn Chatty, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Dr. Ayhan Kaya ve Trent Üniversitesi'nden Dr. Feyzi Baban, Michigan State Üniversitesi'nden Dr. Stephanie Nawyn ve Dr. Fuat Keyman, moderatörlüğünde konuşmalarını yapacak. Kongrede, Kaliforniya Üniversitesi, Alberta Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi, Wayne State Üniversitesi, Balamand Üniversitesi, Sousse Üniversitesi, Nebraska Üniversitesi, John Hopkins Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi pek çok üniversitenin yanı sıra İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi, Orta Doğu Fransız Enstitüsü, Tunus Sağlık Haklarını Koruma Derneği, ABD'deki Toplum Sağlığı ve Araştırma Merkezi, Trinity Sağlık Sistemi, Henry Ford Sağlık Sistemi gibi araştırma merkezlerinden alanında önde gelen akademisyenler katkılarını sunacak.



Kongre programı



14 Ekim günü, kongre Türkiye ve dünyadan siyaset, bilim ve akademi alanında tanınan kişilerin protokol konuşmalarıyla başlayacak ve 3 gün boyunca tüm katılımcılara açık 6 özel oturum ile birlikte eşzamanlı 51 çalıştay oturumu gerçekleşecek. Kongrede 250'nin üzerinde yerli ve yabancı bilim insanının bildirileri yer alacak. Sözlü sunumlar, mini sempozyumlar ve poster anlatımlarının da yer alacağı kongre, 17 Ekim 2019'da davetli konuşmacıların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı ile son bulacak. Kongre sonunda, dört gün boyunca yapılan sunumların ve çalıştay çıktılarının da yer aldığı bir kongre bildirisi yayınlanacak.



https://www.syrianrefugeeconference.com/tr/ adresi üzerinden kongre programı, katılımcıları ve diğer konularla ilgili bilgilere ulaşılabilir. - GAZİANTEP

