GAÜN'den baş sağlığı mesajı - Son Dakika
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GAÜN'den baş sağlığı mesajı

6 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısı üzerine baş sağlığı mesajı yayımlandı.

GAÜN'den baş sağlığı mesajı, System.String[]

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından 27 Şubat 2020 tarihinde, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısı üzerine baş sağlığı mesajı yayımlandı.


Prof. Dr. Ali Gür, mesajında, "Başta sınır güvenliği olmak üzere ülkemizin her türlü hak ve menfaatlerini korumak için İdlib'de bulunan askerlerimizin Esed unsurları ve onun işbirlikçileri tarafından düzenlenen alçak ve hain bir hava saldırısına maruz kalmışlardır. Yetkililer tarafından yapılan son açıklama itibariyle bu menfur saldırı sonucu maalesef 33 askerimiz şehit olmuş, 32 askerimiz de yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.


"Gün birlik ve beraberlik günüdür"


Uluslararası camiaya da çağrıda bulunan Rektör Prof. Dr. Gür'ün mesajında, "Gaziantep Üniversitesi senatosu olarak bu hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerken yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Gaziantep Üniversitesi olarak dün toplanan İdlib zirvesinde gayri meşru Esed rejimine karşı misliyle mukabele edilmesi konusundaki devletimizin aldığı kararın arkasındayız. Yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu Esed rejiminin bu alçak saldırılarının ve işlediği insanlık suçlarının durdurulması amacıyla başta NATO üyesi ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası camianın üzerine düşen sorumluluğu derhal yerine getirmesi en büyük temennimizdir" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Ali Gür, İdlib, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:46 Kaynak: İHA
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