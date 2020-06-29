GAÜN'den bir AB projesi başarısı daha - Son Dakika

GAÜN'den bir AB projesi başarısı daha

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus + Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında finanse edilen 2017-1-SK01-KA201-035313 referans numaralı ve "Work for an Inclusive School Herritage: WISH" isimli proje Avrupa Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği seçildi.

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus + Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında finanse edilen 2017-1-SK01-KA201-035313 referans numaralı ve "Work for an Inclusive School Herritage: WISH" isimli proje Avrupa Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği seçildi.

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Bu başarıyla Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülen bir Avrupa Birliği projesi daha Avrupa Komisyonu tarafından iyi uygulama örneği seçilerek, kazandığı başarılara bir yenisini daha ekledi.


Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melike Özyurt'un koordinatörlüğünde, Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Gaziantep Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zehra Keser Özmantar, Dr. Öğretim Üyesi Bilge Kuşdemir Kayıran ve Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tunç tarafından yürütülen proje, elde ettiği bu başarıdan dolayı Bratislava'da Slovak Ulusal Ajansı tarafından organize edilen ve 20 Avrupa ülkesinden eğitimcilerin yer aldığı toplantıda örnek çalışma olarak sunuldu.


Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini ve okullarda sosyal içerme kültürün yerleşmesini desteklemek amacıyla yürütülen proje Gaziantep Üniversitesi ile Slovakya, İspanya, İtalya ve Romanya' dan okul ve üniversitelerin ortaklığında gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilere proje tabanlı öğrenme, 21.yüzyıl becerileri, sosyal içerme konularında eğitimler verilerek, okullarda sosyal içerme konusunda projeler hayata geçirildi.


Uluslararası alanda birçok faaliyet gerçekleştirildi


Proje kapsamında eğitim verilen lise öğrencilerinin projede görevli öğretmenleri danışmanlığında yaptıkları sosyal içerme projeleri uluslararası platformlarda da büyük beğeni aldı. Projede üretilen bilgilerle oluşturulan ve iyi uygulama örnekleri ile zenginleştirilen öğretmen uygulama kitabı ise tüm öğretmen ve akademisyenlerin erişimine açıldı. Projede uygulama okulu olarak görev alan İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi öğrencileri de proje kapsamında başarılı çalışmalara imza attı.


Üniversite ve okul işbirliğine en güzel örnek


Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar proje kapsamında yürütülen çalışmaların fakülte okul işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, eğitim fakültelerinde üretilen nitelikli bilginin sahada uygulamaya dönüşüyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Özmantar, eğitim alanında üniversite okul işbirliklerini güçlendirerek bu başarıların devamlılığının sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.


Proje ile ilgili detaylı bilgiye http://www.wish-project.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz. - GAZİANTEP

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:58 Kaynak: İHA

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