GAÜN'den fidan dikimi - Son Dakika

GAÜN'den fidan dikimi

08.03.2021 18:17
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Gaziantep Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde 200 fidan toprakla buluştu.

Gaziantep Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde 200 fidan toprakla buluştu. Etkinliği açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, "Bizim medeniyetimizde kadın erkek ayrımı yoktur. Biz bir bütünüz" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu ile Eğitim Bir-Sen Üniversite temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

GAÜN Lojman Bölgesinde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, her özel günün batı medeniyetinde acı bir hikayesi olduğuna dikkat çekti. Medeniyetimizde kadın-erkek ayrımı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özaydın, "Kadınıyla, erkeğiyle biz bir bütünüz. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi, her başarılı hanımefendinin arkasında bir beyefendi olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınların yeri toplumumuzda çok önemli

Toplumumuzda kadının yeri çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özaydın, "Her kadın, erkeğin yaptığı her işi hemen hemen yapabilir ama erkek kadının yaptığı her işi yapamaz. Anne olmak bile kadının yüceliğini ifade etmek açısından çok önemli. Herkes cennete gitmek istiyor. Cennete gitmenin yolu belli, cennet annelerin ayakları altındadır. Bu hadis annelerin ne kadar yüce bir insan olduğunu anlatıyor. Kadına hak ettiği yeri vermeye davet ediyorum" dedi.

Kadın hayatın kendisidir

Ağaç dikme aktivitesinin çok anlamlı olduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, bir toplumun ilerlemesi ve uygar olmak isteniyorsa, kadına hak ettiği değeri vermesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Balat konuşmasının devamında şunları söyledi: "Kadın nedir diye sorsanız; hayatın kendisidir derim. Dost, arkadaş, anne, eş, hizmetçi, hasta bakıcı, bahçıvan, sıcak bir kucak, ağlanacak bir omuz, koşulsuz seven bir yürek, iyi bir öğretmen, iyi bir dinleyici ve yol göstericidir. Onlardan olduğumuz, doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olan her yerde desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati, karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen Üniversite temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Murat, bu etkinliğin düşünülmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliklerin millet yararına sürekli olacağının müjdesini verdi.

Katılımcılara hediye ve karanfil dağıtıldı

Konuşmaların sonrasında, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat'a günün anısına hediye takdim edildi. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli'ye Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök tarafından hediye takdim edilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Pınar Kıyak'a GAÜN Eğitim Bir-Sen Başkanı Doç. Dr. Mehmet Murat tarafından hediye verildi.

Hediye takdimi sonrasında, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut ve sendika temsilcileri tarafından karanfil dağıtımı yapılmasının ardından fidan dikimi etkinliğine geçilerek 200 fidan toprakla buluştu. Ayrıca, Rektör Prof. Dr. Özaydın adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi'nde çeşitli birimlerde görev yapan idari ve akademik kadın personele hediye dağıtılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. - GAZİANTEP

GAÜN'den fidan dikimi
GAÜN'den fidan dikimi
GAÜN'den fidan dikimi
GAÜN'den fidan dikimi
GAÜN'den fidan dikimi

Gaziantep Üniversitesi, Kadınlar Günü, Rektör, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAÜN'den fidan dikimi - Son Dakika


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