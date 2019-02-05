Son Dakika Haberleri: Gaün'den Otomasyon Sisteminden Elektronik İmzalı Diploma

Gaün'den Otomasyon Sisteminden Elektronik İmzalı Diploma

43 dakika önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca geliştirilen otomasyon sistemiyle öğrenciler artık sistem üzerinden elektronik imzalı diploma, not belgesi ve öğrenci belgesi alabilecek.

Gaün'den Otomasyon Sisteminden Elektronik İmzalı Diploma, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca geliştirilen otomasyon sistemiyle öğrenciler artık sistem üzerinden elektronik imzalı diploma, not belgesi ve öğrenci belgesi alabilecek.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yasemin Kamış, öğrencilerin elektronik imzalı diplomanın yanı sıra Türkiye'nin her yerinden öğrenci belgesi ve not belgesini (transkript) otomasyon sistemiyle alabileceklerini belirtti.

Kamış, "Otomasyon üzerinden belge talebinde bulunun öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeden elektronik imzalı olarak belgelerini alabilecekler. Bu sistem öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak ve bu işlemler için öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:22 Kaynak: AA

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