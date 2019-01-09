Son Dakika Haberleri: Gaün'den "Sanat Temelli Liderlik Becerileri" Eğitimi

Gaün'den "Sanat Temelli Liderlik Becerileri" Eğitimi

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) görev yapan daire başkanlarına ve şube müdürlerine, "Sanat Temelli Liderlik Becerileri" eğitimi verildi.

Gaün'den
Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) görev yapan daire başkanlarına ve şube müdürlerine, "Sanat Temelli Liderlik Becerileri" eğitimi verildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Drama Salonu'nda Araştırma Görevlisi Fatma Aslan tarafından verilen eğitim, Türkiye'de bilimsel çerçevede bir üniversitede verilen ilk eğitim oldu.

Aslan, sanatın, rasyonelliğe meydan okuyan, genellikle yüksek bir öz farkındalık ve iç gözlem hissi uyandıran yollardan duygulara dokunduğunu belirterek, "Sanat temelli öğrenme, şiir, drama, dans, film, müzik ve tüm görsel sanat biçimlerini içeren sanatsal ifadelerin iş performansının arttırılmasında katalizör olarak kullanılması olarak tanımlanabilir. Oxford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde yöneticilere sanat eğitimleri verilmektedir. Yurt dışında özellikle son on yıldır artan bir şekilde sanat temelli öğrenme yöntemi her alanda yöneticiye uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

GAÜN'ün bilimsel çerçevede bu eğitimi veren Türkiye'deki ilk üniversite olduğunu kaydeden Aslan, "Bu eğitimle amacımız klasik liderlik eğitimlerinin ötesinde sıra dışı bir eğitim tasarlamak ve uygulamaktı. Böylece yöneticiler, sıkılmak yerine eğlenerek ve uygulayarak sanatın kendilerine açtıkları pencereden sorgulamalar yapabileceklerdi. Böyle bir eğitim tasarladığımda öncelikle üniversitemiz bünyesinde uygulamak istedim." açıklamasında bulundu.

On gün sürecek eğitim kapsamında, toplamda 20 saat eğitim verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Türkiye, Gaziantep, Güncel
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