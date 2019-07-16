GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunları diplomalarını aldı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, törende yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesi'nin 6. dönem mezunlarını verdiğini belirterek, Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesinin Gaziantep başta olmak üzere tüm Güneydoğu Anadolu'ya hizmet verdiğini ifade eden Gür, "Çok yoğun çalışmalarla, kaliteli hizmet üreten akademik kadrosuyla güçlenen bir fakülteden mezun oluyorsunuz. Her gittiğiniz yerde Gaziantep Üniversitesi'ni hatırlayın." dedi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas da eğitim, bilim ve insan sağlığına hizmet veren pırıl pırıl gençleri yarınlara hazırlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Dönem birincisi Halil İbrahim Yula da ülkenin dört bir yanından heyecanla, umutla insanlara yardım etme idealleriyle toplandıkları fakültenin, ömür boyu sürdürecekleri hekimlik temellerini inşa ettikleri başlangıç noktaları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas dönem birincisi Diş Hekimi Halil İbrahim Yula'ya diploma ve ödüllerini vererek, kütüğe plaketini çaktırdı.

Dönem ikincisi Göksel Akça ve dönem üçüncüsü Behice Deveci'ye diplomaları GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp tarafından verildi.

Programda fakülte öğretim üyeleri tarafından 63 mezun öğrenciye diplomaları verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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