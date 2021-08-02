GAÜN'e "FabLab" kuruldu - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesine, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yenilikçi eğitim metodolojilerini tek çatı altında buluşturan hibrit eğitim platformu Fabrikasyon Laboratuvarı ve Üretim Laboratuvarı (FabLab) açıldı.

Merkezin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yenilik kavramını önemsediklerini vurguladı.

Yenilikçi projelere devam edeceklerini belirten Özaydın, Fablab'ın gençlerin dünyasına proje ve fikir üretebilecekleri yapı olduğuna dikkati çekti.

FabLab'ın üniversiteye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Özaydın, şunları kaydetti:

"Çağın özelliği yenilik. Ayakta kalmak istiyorsanız her alanda yenilik lazım ve yenilenmeyen ayakta kalamaz. Geleceğin Türkiye'sini ve geleceğin dünyasını kurmak istiyorsak yenilikçi olmak gerekiyor. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiği bir merkezi faaliyete açtık. Geleceğin inşasında buradan yeni fikirleri hayata geçirerek üretime başlayacağız. Böyle bir yeri oluşturmamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Özaydın ve beraberindekiler, açılışını yaptıkların FabLab'ı gezdi.