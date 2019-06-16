GAÜN'e yeni bölüm

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN), "Üretim Geliştirme Yüksek Lisans Programı" ile bölgedeki ARGE/ÜRGE ve tasarım alanında kariyer yapmak isteyen insan kaynağının ihtiyaçlarına cevap verecek olan "Üretim Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nı kurdu.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
, yazılı açıklamasında, Üretim Geliştirme Yüksek Lisans Programı'nın Türkiye
'de bir ilk olduğunu belirtti.
Programa başvurmak için herhangi bir bilimsel hazırlık ve yabancı dil ön şartı aranmadığını, mühendislik lisans alanlarından birinden mezun olmanın yeterli olduğunu ifade eden Gür, "Mühendislik alanında tezli ve tezsiz olarak açılan ilk Türkçe yüksek lisans olma özelliği taşıyan programın ilk eğitim dönemine 10 tezli, 50 tezsiz öğrenci alınacak Programa başvurmak isteyen adaylarımız, urge.gantep.edu.tr adresinden gerekli tüm detay bilgileri alabilir. Program için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2019." ifadelerini kullandı.
Programın açılması için büyük emekler sarf edildiğini ifade eden Gür şöyle devam etti:
"GAÜN Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında 2023 hedeflerini kendine misyon edinen, bu alanlarda sürekli kendini geliştiren, öncü ve yenilikçi çalışmalara önem ve özen gösteren bilim ve teknoloji ile Ar-Ge, Ür-Ge ve Tasarım kavramlarını, kültürünü öncelikle bölgede gerçekleştirmek adına önemli adımlar atan, yenilikçi çalışmalarını sürdüren bir üniversite. Bölgemizde kurulan Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte, bu merkezlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nitelikli Ar-Ge, ürün geliştirme ve tasarım elemanı ihtiyacının ortaya çıkmasının yanı sıra, mevcut personele nitelikli bilimsel bilginin kazandırılması, bölgesel kalkınma stratejisinin önemli bir unsuru olarak ortaya çıktı. Programa dahil olmak isteyen aday öğrenciler, urge.gantep.edu.tr adresinden detaylı bilgi alabilir."